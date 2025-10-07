Đọc thêm
13:30 · 7 tháng 10, 2025

Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Một loạt các bài phát biểu của các thành viên ngân hàng trung ương

Điểm nổi bật
  • Lịch kinh tế ngày hôm nay ​​sẽ tập trung vào các bài phát biểu và bình luận từ các quan chức ngân hàng trung ương, cũng như số liệu về đơn đặt hàng nhà máy của Đức và lượng dầu thô tồn kho.

Phiên giao dịch hôm nay dự kiến sẽ bị chi phối bởi các bài phát biểu và bình luận từ các quan chức ngân hàng trung ương, những yếu tố có khả năng định hình tâm lý thị trường và kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Trong số các diễn giả hôm nay có các thành viên của FOMC (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ), Bundesbank (Ngân hàng Trung ương Đức) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Lịch kinh tế hôm nay bắt đầu với dữ liệu đơn hàng công nghiệp của Đức và kết thúc với báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:00, Đức - Đơn hàng công nghiệp (Dự báo: +1,1%; Trước đó: -2,9%)

21:00, Mỹ - Thành viên FOMC Bostic phát biểu

21:05, Mỹ - Thành viên FOMC Bowman phát biểu

21:30, Mỹ - Thành viên FOMC Miran phát biểu

22:30, Mỹ - Thành viên FOMC Kashkari phát biểu

23:00, Đức - Chủ tịch Bundesbank Nagel phát biểu
23:10, Khu vực đồng euro - Chủ tịch ECB phát biểu

02:05 sáng mai, Mỹ - Thành viên FOMC Miran phát biểu lần thứ hai

02:40 sáng mai, Mỹ - Báo cáo tồn kho dầu thô (Trước đó: -3,67 triệu thùng)

