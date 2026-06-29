Lịch kinh tế: Điều gì có thể dẫn dắt thị trường trong tuần này?

Những ngày tới sẽ có rất nhiều dữ liệu và sự kiện có thể làm gia tăng biến động trên các thị trường toàn cầu.

Chúng ta bắt đầu tuần mới với một số công bố dữ liệu thứ cấp và lễ khai mạc Diễn đàn Sintra, một trong những hội nghị quan trọng nhất trong năm của các ngân hàng trung ương, nơi có thể mang lại những thông tin giá trị về lộ trình lãi suất của các nền kinh tế lớn.

Thứ Ba sẽ chứng kiến việc công bố dữ liệu PMI tháng 6 của Trung Quốc và dữ liệu lạm phát từ các quốc gia trên khắp châu Âu.

Đến thứ Tư, sự chú ý sẽ quay trở lại Sintra, Bồ Đào Nha, với các bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde và Chủ tịch Warsh (2:00 PM).

Thứ Năm sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của thị trường Mỹ trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Do đó, và khá khác thường, báo cáo NFP - dữ liệu quan trọng nhất của thị trường lao động Mỹ - sẽ được công bố vào ngày này.

Thứ Sáu sẽ yên ắng hơn đáng kể, chủ yếu được đánh dấu bởi các bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương.

Các công bố quan trọng trong phiên châu Á

Nhật Bản

Doanh số bán lẻ tháng 5 vượt kỳ vọng, tăng tốc lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023. Sự cải thiện của tiêu dùng nội địa, trong bối cảnh áp lực giá vẫn ở mức cao và đồng yên suy yếu, có thể trở thành một cơ sở quan trọng để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa hoàn toàn phản ánh khả năng BoJ tăng lãi suất trước cuối năm (xác suất theo định giá thị trường khoảng 87%), và cặp USDJPY dường như đang tiến dần tới mốc 162.

Lịch kinh tế

Thứ Hai

16:00 - Khu vực đồng euro: Chỉ số Niềm tin Kinh tế, Kỳ trước: 93.5

02:00 sáng mai - Khu vực đồng euro: Khai mạc Diễn đàn Sintra - Bài phát biểu của Chủ tịch Lagarde

Corporate earnings reports

AeroVironment (AVAV.US) - AMC (Sau khi thị trường đóng cửa)

Richtech Robotics (RR.US) - AMC (Sau khi thị trường đóng cửa)

Nuvve Holding (NVVE.US) - AMC (Sau khi thị trường đóng cửa)

3 thị trường đáng chú ý

Yên Nhật (JPY): Cặp USDJPY đang tiến sát ngưỡng tâm lý 162, điều này có thể khiến BoJ một lần nữa phải can thiệp. Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ đón nhận các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Nhật Bản trong tháng 5, có thể dẫn đến sự điều chỉnh nhẹ trong kỳ vọng về lộ trình lãi suất tương lai.

Bạc: Hiện giá bạc chỉ còn dưới 59 USD/ounce, gần bằng một nửa so với đỉnh thiết lập vào tháng 1. Tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver Ratio) đã quay trở lại quanh mốc 70.

Dầu thô và LNG: Độ bền vững của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã bị đặt dấu hỏi sau các diễn biến cuối tuần. Tuy nhiên, tình hình đã phần nào hạ nhiệt và một vòng đàm phán mới giữa hai bên dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Ba.

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Michał Jóźwiak, XTB Financial Markets Analyst