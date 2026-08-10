Tóm tắt thị trường: Chưa có đột phá tại eo biển Hormuz; Nhà đầu tư phản ứng với báo cáo lợi nhuận của Berkshire Hathaway

Iran - Mỹ: Chưa có đột phá về eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran không tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington mà chỉ trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian. Iran tiếp tục đưa ra các điều kiện quen thuộc để mở lại eo biển: dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, chấm dứt phong tỏa hải quân và ngừng các hoạt động quân sự - về cơ bản là quay trở lại thỏa thuận đạt được vào tháng 6. Trả lời Axios, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang “giữ bình tĩnh” và chỉ “đàm phán một nửa” với Iran, kỳ vọng áp lực kinh tế và lạm phát cao sẽ buộc Tehran phải nhượng bộ.

Căng thẳng leo thang trên mặt trận thứ hai - Yemen và Vịnh Ba Tư. UAE xác nhận một tàu chở dầu liên kết với ADNOC đã bị tên lửa Iran tấn công tại eo biển, nhưng không có thương vong. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào nhà máy lọc dầu Aramco tại Jazan của Saudi Arabia, nhằm đáp trả việc máy bay không người lái Saudi xâm phạm không phận Yemen - qua đó mở ra một mặt trận mới bên cạnh eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đến Chủ nhật đã có 55 tàu thương mại phải đổi tuyến (so với 35 tàu của tuần trước), hai tàu bị vô hiệu hóa và thêm hai tàu khác bị kiểm tra trong khuôn khổ hoạt động phong tỏa hải quân.

Netanyahu bác bỏ kế hoạch Gaza của Trump. Trong cuộc họp với nội các cánh hữu, Thủ tướng Israel một lần nữa bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Trump, khẳng định quân đội sẽ không rút khỏi Gaza cho đến khi Hamas bị giải giáp, mặc dù Israel trên thực tế đã tạm dừng các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Gaza dưới sức ép từ Washington. Các nguồn tin tại Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ coi những phát biểu này là một phần của chiến dịch tranh cử tại Israel và không xem đây là trở ngại thực sự đối với kế hoạch.

Thị trường lao động Mỹ và kỳ vọng về Fed. Báo cáo NFP tháng 7 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng (-23.000 so với dự báo +80.000) đã khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm từ 67% xuống khoảng 44%, theo CME FedWatch. Thị trường hiện hướng sự chú ý đến báo cáo CPI quan trọng vào thứ Tư, yếu tố có thể một lần nữa thay đổi kỳ vọng chính sách theo cả hai chiều. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì ở mức cao quanh 4,655%, sát ngưỡng 4,70%, cho thấy thị trường trái phiếu chưa hoàn toàn chia sẻ sự lạc quan của thị trường cổ phiếu.

Phố Wall khép lại tuần ở mức đỉnh lịch sử, nhưng tâm lý hưng phấn đang bị phủ bóng bởi bất ổn quanh eo biển Hormuz. S&P 500 kết thúc tuần trước tại mức cao nhất mọi thời đại và ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 nhờ dữ liệu lao động yếu và kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn tăng lãi suất. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai đầu tuần phản ứng khá thận trọng trước phát biểu của Araghchi - US500 tăng chưa tới 0,2%, trong khi US100 tăng khoảng 0,25%.

Châu Á phản ứng tích cực với đà tăng của Phố Wall, phần nào bỏ qua căng thẳng địa chính trị. Nikkei 225 tăng khoảng 1,7–2%, được hỗ trợ bởi động lực AI/chip từ Mỹ, dù bất ổn tại Trung Đông vẫn hạn chế đà tăng. Kospi tăng khoảng 0,5–0,8% nhờ nhóm cổ phiếu bán dẫn Hàn Quốc, trong khi Kosdaq tăng hơn 5%, kích hoạt cơ chế circuit breaker do hoạt động đóng vị thế bán khống. Hang Seng tăng khoảng 0,7%, còn ASX 200 giảm nhẹ. Trong biên bản cuộc họp tháng 7, BOJ cũng phát tín hiệu rủi ro lạm phát vượt mục tiêu đang gia tăng, với một số thành viên ủng hộ việc tăng lãi suất nhanh hơn ngay trong tháng 9.

Trung Quốc: Lạm phát hạ nhiệt, kinh tế chịu áp lực và thêm cú sốc từ siêu bão. CPI tháng 7 của Trung Quốc chỉ tăng 0,5% YoY, mức thấp nhất kể từ tháng 1 và thấp hơn dự báo (0,8%), trong khi PPI tăng 3,5%, cũng thấp hơn kỳ vọng 3,8%, phản ánh áp lực giá và nhu cầu nội địa đang suy yếu. Cùng lúc đó, siêu bão “Dolphin” - cơn bão mạnh nhất năm - đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, buộc hơn một triệu người phải sơ tán và khiến các hoạt động ngoài khơi bị đình trệ.

USD/JPY: Hồi phục sau cú giảm vì NFP nhưng xu hướng vẫn chưa rõ ràng. Tỷ giá giảm từ 158,30 xuống khoảng 156,70 sau báo cáo lao động yếu, trước khi bật trở lại và hướng lên vùng 158,20. Sự kiện quan trọng nhất tuần sẽ là CPI Mỹ vào thứ Tư - bất kỳ kết quả nào thấp hơn kịch bản “nóng” đều sẽ hạn chế đà tăng của USD. Trong khi đó, rủi ro can thiệp tiền tệ tiếp tục giới hạn khả năng tăng lên vùng 160, còn kịch bản giảm về 155–156 sẽ cần đồng thời có lạm phát Mỹ hạ nhiệt và căng thẳng Trung Đông giảm bớt.

Hàng hóa: Dầu và khí đốt tăng vì lo ngại Hormuz; vàng tiến sát đỉnh lịch sử. Dầu Brent tăng khoảng 1–2% lên vùng 84,4 USD/thùng, trong khi WTI tăng 1,7–2% lên 78,4–78,8 USD/thùng, sau khi lưu lượng qua eo biển Hormuz giảm xuống chỉ còn 8 lượt tàu được xác nhận trong ngày thứ Sáu (giảm 33% so với ngày trước đó). Citi đã nâng dự báo giá Brent quý III lên 80 USD/thùng. Khí tự nhiên (NATGAS) là tài sản tăng mạnh nhất với mức +2,67% lên 2,735–2,745, phản ánh lo ngại về nguồn cung năng lượng. Vàng điều chỉnh nhẹ (-0,12%) về 4.335–4.336 USD/oz sau khi chạm mức cao nhất trong 7 tuần nhờ dữ liệu lao động yếu, dù UBS vẫn duy trì mục tiêu 5.000 USD/oz. Bạc tăng nhẹ 0,45% lên 63,74–63,83 USD/oz.

Doanh nghiệp: Berkshire Hathaway giải phóng lượng tiền mặt khổng lồ, Meta chịu áp lực tại Ấn Độ. CEO mới của Berkshire, Greg Abel, đã tăng quy mô mua lại cổ phiếu lên 4,5 tỷ USD trong quý II (so với 235 triệu USD trong quý I). Sau 14 quý liên tiếp bán ròng cổ phiếu, Berkshire đã trở lại vị thế mua ròng với tổng giá trị gần 20 tỷ USD, trong đó có khoảng 10 tỷ USD đầu tư vào Alphabet. Lợi nhuận hoạt động tăng 16% lên 12,98 tỷ USD, trong khi lượng tiền mặt giảm từ mức kỷ lục 397,4 tỷ USD xuống 365,5 tỷ USD. Tại Ấn Độ, một ủy ban quốc hội yêu cầu Mark Zuckerberg phải xin lỗi trong vòng ba ngày sau khi Facebook tạm thời hạn chế bài đăng của Thủ tướng Modi, nếu không Meta có thể bị tước quyền miễn trừ “safe harbour” – điều mà các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ khiến nền tảng này gần như không thể hoạt động tại quốc gia này. Trong khi đó, nhóm Big Oil (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) ghi nhận 48 tỷ USD lợi nhuận và gần 90 tỷ USD dòng tiền trong quý II nhờ giá dầu tăng mạnh bởi chiến sự, qua đó làm dấy lên những chỉ trích nhằm vào Trump và các lời kêu gọi áp thuế lợi nhuận bất thường, điều mà Bồ Đào Nha đã bắt đầu triển khai.