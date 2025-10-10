Lịch kinh tế: Dữ liệu người tiêu dùng Hoa Kỳ từ báo cáo của Đại học Michigan được quan tâm

- Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa làm hạn chế dòng dữ liệu; tâm điểm chuyển sang khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM).
- Báo cáo việc làm của Canada và sản xuất công nghiệp của Ý có thể tác động đến thị trường ngoại hối và lãi suất; trong khi đó, kỳ vọng lạm phát của Mỹ được dự báo không đổi.
- Phát biểu của các quan chức Fed Goolsbee và Musalem có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.
- Lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa làm hạn chế dòng dữ liệu; tâm điểm chuyển sang khảo sát niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM).
- Báo cáo việc làm của Canada và sản xuất công nghiệp của Ý có thể tác động đến thị trường ngoại hối và lãi suất; trong khi đó, kỳ vọng lạm phát của Mỹ được dự báo không đổi.
- Phát biểu của các quan chức Fed Goolsbee và Musalem có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.
Lịch kinh tế hôm nay tương đối nhẹ, trong khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn tiếp diễn, hạn chế số lượng báo cáo dữ liệu kinh tế được công bố. Khảo sát Đại học Michigan công bố hôm nay sẽ mang lại cái nhìn về việc tình trạng đóng cửa và sự bất định của thị trường lao động đang định hình tâm lý hộ gia đình ra sao.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
17:00 – Ý: Sản xuất công nghiệp — dự kiến: -0,4% m/m (kỳ trước: -0,4%).
19:30 – Canada: Báo cáo thị trường lao động
-
Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến 7,2% (kỳ trước 7,1%)
-
Thay đổi việc làm: dự kiến +5 nghìn (kỳ trước -65,5 nghìn)
-
Tăng lương theo giờ bình quân: dự kiến 3,6% y/y (kỳ trước 3,6%)
21:00 – Mỹ: Khảo sát niềm tin người tiêu dùng (sơ bộ) của Đại học Michigan
-
Chỉ số chính: dự kiến 54 (kỳ trước 55,1)
-
Chỉ số kỳ vọng: dự kiến 51,4 (kỳ trước 51,7)
-
Điều kiện hiện tại: dự kiến 60,0 (kỳ trước 60,4)
-
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: dự kiến 3,7% (kỳ trước 3,7%)
-
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: dự kiến 4,7% (kỳ trước 4,7%)
Phát biểu từ quan chức Fed
20:45 - Thành viên Fed, Austan Goolsbee
00:00 sáng mai - Thành viên Fed, Alberto Musalem
Nước Pháp bên bờ "vực thẳm"
🔴Căng thẳng thuế quan- Vàng lại có đỉnh mới
Lịch kinh tế: Khởi đầu tuần mới nhẹ nhàng 📌
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sơ bộ của UoM phù hợp với kỳ vọng 📌
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.