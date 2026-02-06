Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và Chỉ số tâm lý tiêu dùng của đại học Michigan

Hôm nay không có dữ liệu vĩ mô lớn mang tính “định hướng thị trường”, vì vậy thị trường có thể tạm bước vào giai đoạn nghỉ lấy nhịp sau một tuần khởi đầu khá căng thẳng. Nhà đầu tư sẽ chủ yếu theo dõi một vài điểm nhấn quan trọng. Tại Canada, báo cáo thị trường lao động sẽ là dữ liệu đáng chú ý nhất. Tại Mỹ, tâm điểm là báo cáo sơ bộ University of Michigan, ngoài ra thị trường cũng sẽ quan sát hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và dữ liệu tín dụng tiêu dùng. Những công bố này có thể tác động nhẹ đến tâm lý ngắn hạn, nhưng nhìn chung phiên hôm nay được kỳ vọng tương đối yên ắng.
Lịch dữ liệu hôm nay:
14:00 Đức – Ngoại thương (Tháng 12)
-
Cán cân thương mại: 17.1 tỷ EUR (dự báo 14.1; trước đó 13.6)
-
Xuất khẩu s.a. (m/m): +4% (dự báo +1%; trước đó +2.5%)
-
Nhập khẩu s.a. (m/m): +1.4% (dự báo +0.2%; trước đó +0.7%)
14:00 Đức – Sản lượng công nghiệp (Tháng 12)
-
Sản lượng s.a. (m/m): -1.9% (dự báo -0.3%; trước đó +0.2%)
-
Sản lượng w.d.a. (y/y): -0.6% (trước đó +0.5%)
14:00 Thụy Điển – CPI (Tháng 1)
-
CPI (m/m): +0.1% (dự báo +0.4%; trước đó 0.0%)
-
Core CPI (y/y): +0.4% (dự báo +0.6%; trước đó +0.3%)
14:45 Pháp – Cán cân thương mại s.a. (Tháng 12): -4.1 tỷ EUR
15:00 Thụy Sĩ – Tỷ lệ thất nghiệp (Tháng 1): 3%
20:30 Canada – Báo cáo lao động (Tháng 1)
-
Tỷ lệ thất nghiệp: 6.8%
-
Thay đổi việc làm: +7.1k
-
Việc làm toàn thời gian: +50.2k
-
Việc làm bán thời gian: -42k
22:00 Mỹ – University of Michigan sơ bộ (Tháng 2)
-
Chỉ số: 55.2
-
Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: 4.0
-
Kỳ vọng lạm phát dài hạn: 3.3
22:00 Canada – Ivey PMI s.a. (Tháng 1): dự báo 49.9
00:00 (sáng mai) Mỹ – Phát biểu của Fed (Philip Jefferson)
01:00 (sáng mai) Mỹ – Số giàn khoan dầu (hàng tuần): Dự báo 412
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.