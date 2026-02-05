🔵 Một số điểm nhấn trong cuộc họp báo ECB

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất chủ chốt, với lãi suất tiền gửi duy trì ở mức 2% kể từ tháng 6/2025. Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến phát biểu tại Frankfurt, giải thích cơ sở của quyết định này và cập nhật đánh giá về các diễn biến kinh tế mới nhất tại khu vực đồng euro.

Những điểm chính từ phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde:

Các diễn biến gần đây cho thấy lạm phát đang ổn định quanh mục tiêu 2% của ECB. Lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, chủ yếu nhờ giá năng lượng giảm. Lạm phát hàng hóa tăng nhẹ, trong khi lạm phát dịch vụ giảm tốc. Kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được neo vững ở mức 2%.

Kinh tế Eurozone tăng trưởng 0,3% trong quý IV, phản ánh đà mở rộng khiêm tốn nhưng liên tục, bất chấp môi trường toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn. Tăng trưởng được hỗ trợ bởi lĩnh vực dịch vụ thông tin và truyền thông, trong khi sản xuất công nghiệp cho thấy dấu hiệu bền bỉ, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ suy giảm sâu hơn của ngành công nghiệp.

Hoạt động xây dựng đang lấy lại động lực, một phần nhờ chi tiêu công gia tăng. Tâm lý doanh nghiệp cải thiện và các công ty đang dần nối lại đầu tư, dù bối cảnh bất định vẫn hiện hữu.

Thị trường lao động tiếp tục cải thiện, với tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 6,2% từ mức 6,3% trong tháng 11. Thu nhập thực tăng đang hỗ trợ tiêu dùng hộ gia đình, trong khi chi tiêu chính phủ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nội địa.

Đồng euro mạnh lên có thể khiến lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu. Hội đồng Thống đốc đã thảo luận về tỷ giá EURUSD trong cuộc họp hôm nay. ECB cho rằng tác động từ việc đồng euro tăng giá đã được phản ánh tương đối đầy đủ, do xu hướng suy yếu của đồng USD diễn ra dần dần trong gần một năm và vẫn nằm trong vùng dự báo. Tuy vậy, ECB nhấn mạnh rằng không điều hành chính sách nhằm nhắm đến một mức tỷ giá cụ thể.

ECB cũng coi việc thúc đẩy hội nhập tài chính sâu hơn là một trong những điều kiện then chốt để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của Eurozone.

Chính sách tiền tệ được khẳng định vẫn duy trì tính linh hoạt và thích ứng.

Quyết định tháng 2 của ECB củng cố quan điểm “giữ nguyên” đối với cả triển vọng kinh tế Eurozone lẫn lộ trình chính sách tiền tệ. Lạm phát vẫn đang tiến dần về mục tiêu trung hạn 2%, trong khi hoạt động kinh tế hồi phục từ từ nhờ tâm lý rủi ro cải thiện, niềm tin doanh nghiệp tăng lên và tiêu dùng hộ gia đình mạnh hơn. Tỷ giá EUR/USD được đưa ra thảo luận nhưng ECB tiếp tục khẳng định không theo đuổi một mức tỷ giá cụ thể, đồng thời đánh giá rằng đà tăng của đồng euro đã phần nào được phản ánh trong triển vọng. Trong thời gian họp báo, EURUSD giao dịch khá ổn định quanh vùng 1,18.

Nguồn: xStation5