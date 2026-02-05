19:00, Vương quốc Anh - Quyết định lãi suất của BoE:

Lãi suất tham chiếu: thực tế: 3,75%, dự báo: 3,75%, trước đó: 3,75%

Tỷ lệ phiếu bầu (tăng-giữ-giảm): thực tế: 0-5-4, dự báo: 0-7-2, trước đó: 0-4-5

Đồng bảng Anh tiếp tục giảm mạnh (GBPUSD giảm 0,8%; EURGBP tăng 0,6%), chủ yếu do kết quả bỏ phiếu mang tính “bồ câu” trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC), khi có 4 thành viên ủng hộ cắt giảm lãi suất ngay lập tức (so với chỉ 2 người theo dự báo). Đà giảm diễn ra dù GBP đã chịu áp lực đáng kể từ đầu phiên.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất gilt kỳ hạn 2 năm giảm về khoảng 3,65% sau khi BoE quyết định giữ nguyên lãi suất. Thị trường hoán đổi hiện đã nhanh chóng nâng mạnh kỳ vọng về nới lỏng chính sách trong năm 2026, với mức định giá gần tương đương hai lần cắt giảm lãi suất (khoảng -44 điểm cơ bản) trước cuối năm.

Sự thay đổi theo hướng ôn hòa này chủ yếu đến từ các dự báo kinh tế mới của BoE. Ngân hàng trung ương đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 từ 1,2% xuống 0,9%, đồng thời dự báo lạm phát sẽ giảm về 2,1% (so với mức 2,8% trước đó), và có khả năng thấp hơn mục tiêu 2% trong suốt giai đoạn 2027–2028.

