Lịch kinh tế: Dữ liệu quan trọng của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý thay vì các vấn đề địa chính trị

Thứ Năm sẽ là ngày “nặng ký” với loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, có thể khiến nhà đầu tư chuyển hướng quan tâm từ các vấn đề địa chính trị sang đà tăng trưởng kinh tế.
Điểm nhấn chính là GDP cuối cùng của Mỹ cho quý 3/2025, theo đồng thuận của Bloomberg dự báo tăng 4,3% (trước đó 3,8%).
Tiêu dùng cá nhân đóng vai trò rất quan trọng trong quý 3, nên nếu xu hướng này tiếp tục và số liệu mạnh hơn dự kiến, điều đó có thể khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất.
Bên cạnh GDP, sẽ có báo cáo lạm phát PCE cho tháng 10 và 11, bao gồm Core PCE – chỉ số mà Fed ưu tiên theo dõi.
Bức tranh sẽ được bổ sung bằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, vốn đang giảm mạnh trong nhiều tuần, giúp giảm bớt lo ngại về thị trường lao động Mỹ.
Đối với Khu vực đồng Euro, thông tin quan trọng nhất sẽ là biên bản cuộc họp ECB gần nhất.
All times CET; filtered by: US, UK, Eurozone, Germany. Source: xStation5
