Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Anh tích cực, tâm điểm hướng về chỉ số ZEW của Đức

Lịch kinh tế hôm nay tương đối nhẹ, trong đó khảo sát niềm tin kinh tế ZEW của Đức được kỳ vọng sẽ là dữ liệu quan trọng nhất trong ngày. Trong khi đó, số liệu mới nhất từ thị trường lao động Anh cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự báo, cho thấy điều kiện việc làm vẫn duy trì tích cực bất chấp mặt bằng lãi suất cao. Tăng trưởng việc làm vượt xa kỳ vọng, số người thất nghiệp tăng thấp hơn nhiều so với dự báo và tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,9%. Mặc dù tăng trưởng tiền lương thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng, báo cáo nhìn chung vẫn củng cố quan điểm rằng thị trường lao động Anh đang duy trì trạng thái vững chắc.

Lịch kinh tế

13:00 - Anh: Thay đổi số lượng việc làm (tháng 5): -4 nghìn, so với dự báo -8 nghìn và mức trước đó +2 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp: 4,9%, đúng như kỳ vọng (4,9%) và không đổi so với kỳ trước (4,9%).

Thay đổi số người thất nghiệp: 6,7 nghìn, thấp hơn nhiều so với dự báo 29,4 nghìn và mức trước đó 31,2 nghìn.

Thay đổi việc làm (3 tháng/3 tháng): 147 nghìn, vượt dự báo 80 nghìn và cao hơn mức trước đó 100 nghìn.

Thu nhập bình quân hàng tuần (YoY): 4,3%, thấp hơn dự báo 4,5% và mức trước đó 4,4%.

Thu nhập bình quân hàng tuần không bao gồm thưởng (YoY): 3,4%, đúng như kỳ vọng (3,4%) và không đổi so với kỳ trước (3,4%).

15:00 – Khu vực đồng euro: Khảo sát cho vay ngân hàng của ECB

16:00 – Đức: Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW: dự báo 15,3, so với 10,5 kỳ trước.

Chỉ số điều kiện hiện tại ZEW: dự báo -77,7, so với -81,0 kỳ trước.

16:00 – Khu vực đồng euro: Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW: kỳ trước 9,5.

19:15 – Mỹ: Thay đổi việc làm ADP (hàng tuần): kỳ trước 19,75 nghìn.

03:30 sáng mai – Mỹ: Báo cáo tồn kho dầu API (hàng tuần)

Tồn kho xăng: +8,2% kỳ trước

Tồn kho sản phẩm chưng cất: -1,664 triệu thùng kỳ trước

Tồn kho tại Cushing: +2,3 triệu thùng kỳ trước

Tồn kho dầu thô: -0,564 triệu thùng kỳ trước

Lịch công bố kết quả kinh doanh

General Motors, 3M và Charles Schwab sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.

Biểu đồ GBPUSD (khung thời gian D1)

Đồng bảng Anh tăng giá sau báo cáo tích cực từ thị trường lao động và đang tiến sát đường trung bình động hàm mũ EMA50 tại vùng 1,3440. Nếu tỷ giá duy trì được trên mốc 1,3500, đây có thể là tín hiệu mở đầu cho một nhịp tăng mạnh hơn. Trong khi đó, khu vực 1,3420 vẫn đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng.

Nguồn: xStation 5