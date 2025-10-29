Lịch kinh tế: Fed, BoC và báo cáo thu nhập của Mag 7 - Điểm nhấn của ngày hôm nay

Phiên giao dịch ngày thứ Tư có thể sẽ là đỉnh điểm của biến động thị trường trong tuần này, khi sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào báo cáo lợi nhuận của các “ông lớn” công nghệ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hiện tại, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn thể hiện tâm lý lạc quan ổn định, được hỗ trợ bởi kỳ vọng cao đối với hai “gã khổng lồ điện toán đám mây” là Alphabet và Microsoft trước thềm công bố kết quả kinh doanh.

Thị trường hoán đổi lãi suất (swaps market) đã gần như chắc chắn dự báo việc cắt giảm lãi suất hôm nay trong nhiều tuần qua; do đó, trọng tâm của cuộc họp báo do Chủ tịch Jerome Powell chủ trì sẽ là liệu có dư địa cho một đợt cắt giảm khác trong năm 2025 hay không. Dữ liệu lạm phát gần đây đã củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, khiến cuộc họp hôm nay có thể trở thành bước ngoặt cho việc Fed chuyển sang lập trường “nới lỏng” hơn.

Song song đó, thị trường cũng đang chờ quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), khi nền kinh tế nước này chịu áp lực từ thị trường lao động đang suy yếu.

Các công ty công bố báo cáo lợi nhuận hôm nay: Alphabet, Microsoft, Meta, Caterpillar, Boeing, Starbucks và UBS

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

15:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu GDP (Q3):

GDP (YoY): thực tế 2,8%; dự báo 3,0%; kỳ trước 3,1%

GDP (QoQ): thực tế 0,6%; dự báo 0,6%; kỳ trước 0,8%

15:00, Tây Ban Nha – Doanh số bán lẻ (Tháng 9):

(YoY): thực tế 4,2%; kỳ trước 4,5%

17:30, Đức – Đấu giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm (Bund):

Kỳ trước: 2,720%

20:45, Canada – Quyết định lãi suất tháng 12:

Dự báo 2,25%; kỳ trước 2,50%

20:45, Canada – Tuyên bố chính sách BoC

20:45, Canada – Báo cáo chính sách tiền tệ BoC

21:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu thị trường nhà ở (Tháng 9):

Chỉ số Hợp đồng Mua nhà đang chờ (Pending Home Sales, MoM): dự báo 1,6%; kỳ trước 4,0%

21:30, Hoa Kỳ – Báo cáo EIA:

Tồn kho dầu sưởi: kỳ trước 0,088 triệu thùng

Tồn kho dầu thô: dự báo -0,900 triệu thùng; kỳ trước -0,961 triệu thùng

Công suất lọc dầu (w/w): kỳ trước 0,600 triệu thùng

Nhập khẩu dầu thô: kỳ trước 0,656 triệu thùng

Tồn kho tại Cushing: kỳ trước -0,770 triệu thùng

Sản xuất nhiên liệu chưng cất: kỳ trước 0,040 triệu thùng

Nhu cầu nhiên liệu chưng cất: dự báo -1,800 triệu thùng; kỳ trước -1,479 triệu thùng

Sản xuất xăng: kỳ trước 0,235 triệu thùng

Tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu: kỳ trước 2,9%

Tồn kho xăng: dự báo -1,900 triệu thùng; kỳ trước -2,147 triệu thùng

21:30, Canada – Họp báo của BoC

22:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu GDP:

Dự báo của Atlanta Fed (Q3): 3,9% (không đổi so với kỳ trước)

01:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Quyết định lãi suất tháng 12:

Dự báo 4,00%; kỳ trước 4,25%

01:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Tuyên bố của FOMC

01:30 sáng mai, Hoa Kỳ – Họp báo FOMC