Mở phiên Mỹ: Các chỉ số Phố Wall tiếp tục giảm 📌Cổ phiếu công nghệ trượt dốc

Phiên ngày thứ Ba, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm. Trong vài ngày qua, thị trường đã chứng kiến đà bán tháo mạnh và kéo dài trên thị trường tiền điện tử, dường như xuất phát từ tâm lý né tránh rủi ro và biến động gia tăng trên thị trường chứng khoán. Sự bất định đang gia tăng liên quan đến khả năng duy trì đà tăng gần đây của nhóm cổ phiếu công nghệ, và sự chú ý của Phố Wall đang dần chuyển sang báo cáo tài chính sắp tới của Nvidia (NVDA.US), sẽ được công bố vào ngày mai sau khi phiên giao dịch Mỹ kết thúc. Những bình luận tích cực từ các nhà phân tích của Evercore ISI hôm nay không giúp ích cho giá cổ phiếu, khi NVDA giảm hơn 2%.

Trong tuần kết thúc ngày 18/10/2025, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đạt 232.000, gần như không thay đổi so với tuần trước và tiếp tục duy trì trên mức trung bình của những tháng gần đây.

Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ lên 1,957 triệu, từ mức 1,947 triệu của tuần trước.

Con số này đang ở gần mức cao nhất kể từ năm 2021. Trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa, các báo cáo thất nghiệp và dữ liệu kinh tế quan trọng không được công bố theo lịch trình, khiến việc đánh giá chính xác tình trạng hiện tại của thị trường lao động gặp khó khăn. Đồng USD và các chỉ số chứng khoán hầu như không phản ứng với dữ liệu bị trì hoãn này. Thị trường đang chờ báo cáo việc làm vào thứ Năm và dữ liệu lương thực tế vào thứ Sáu.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, AMD và Micron là những mã giảm mạnh hôm nay, điều chỉnh sau các đợt tăng gần đây diễn ra bất chấp tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường. Cổ phiếu PDD Holdings của Trung Quốc (chủ sở hữu Temu, PDD.US) cũng giảm sau kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Tin tức công ty

Axalta (AXTA.US) tăng giá hôm nay sau khi công bố kế hoạch sáp nhập với Akzo Nobel, tạo ra một “gã khổng lồ” toàn cầu trong lĩnh vực sơn công nghiệp với giá trị ước tính 25 tỷ USD. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, trong đó cổ đông Akzo Nobel sẽ nắm 55%, còn cổ đông Axalta nắm 45% của công ty mới. Công ty hợp nhất dự kiến tạo ra 17 tỷ USD doanh thu hàng năm và đạt 600 triệu USD hợp lực chi phí, trong đó 90% sẽ được hiện thực hóa trong 3 năm đầu. Trụ sở sẽ đặt tại Amsterdam và Philadelphia, và sau giai đoạn chuyển tiếp niêm yết kép, công ty sẽ giao dịch trên NYSE dưới tên và mã mới. CEO của Akzo Nobel, Greg Poux-Guillaume, sẽ lãnh đạo công ty hợp nhất, sở hữu hơn 100 thương hiệu, 173 nhà máy, và 91 trung tâm R&D.

Blue Owl Capital (OWL.US) giảm khoảng 5% do lo ngại xoay quanh quyết định tạm dừng việc mua lại cổ phần từ nhà đầu tư tại quỹ BDC tư nhân trị giá 1,8 tỷ USD cho đến khi hợp nhất với quỹ công lớn hơn là OBDC 17,6 tỷ USD vào đầu năm tới. Sau sáp nhập, nhà đầu tư của quỹ tư nhân sẽ nhận cổ phiếu OBDC, điều này — với mức chiết khấu hiện tại trên thị trường — có thể dẫn đến thiệt hại lên tới 20%. Blue Owl cho biết việc sáp nhập sẽ giúp tạo ra một nền tảng hiệu quả hơn, tăng khả năng tạo thu nhập và khôi phục thanh khoản cho nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh rằng biến động gần đây của BDC phản ánh diễn biến thị trường, không phải sự suy yếu về chất lượng tín dụng.

LifeMD (LFMD.US) giảm hơn 10% sau khi báo cáo kết quả quý 3 không đạt kỳ vọng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, dù doanh số vẫn tăng 13% so với cùng kỳ. Công ty điều chỉnh lại triển vọng để phản ánh tác động từ việc bán phần lớn cổ phần trong WorkSimpli Software. Dự báo quý 4 2025: doanh thu 45–46 triệu USD, EBITDA điều chỉnh 3–4 triệu USD. Dự báo cả năm 2025: doanh thu 192–193 triệu USD (giảm từ mức trước đó 250–255 triệu USD), trong khi EBITDA điều chỉnh tăng lên 13,5–14,5 triệu USD, tương đương tăng khoảng 254% so với 2024.

Ceva (CEVA.US) giảm hơn 10%, nhưng đã hồi phục một phần sau khi công ty mở đợt phát hành công khai 3 triệu cổ phiếu, với quyền chọn 30 ngày cho đơn vị bảo lãnh mua thêm 450.000 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu được bán bởi công ty, nhằm huy động vốn cho các thương vụ mua lại, đầu tư công nghệ hoặc doanh nghiệp bổ trợ, cũng như sử dụng cho các mục đích chung như vốn lưu động, chi phí đầu tư hoặc mua lại cổ phiếu.



