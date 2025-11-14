Lịch kinh tế: GDP của Eurozone và bài phát biểu của các thành viên FOMC 🎙️

Hôm nay, sự kiện quan trọng nhất trên lịch công bố dữ liệu kinh tế sẽ là báo cáo GDP quý 3/2025 của Eurozone. Đây sẽ là lần công bố thứ hai trong ba lần. Dự báo cho thấy tăng nhẹ theo quý và tăng trưởng theo năm chậm lại so với số liệu quý 2/2025.
Tiếp theo, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang Hoa Kỳ, nơi một số thành viên FOMC — Bostic, Schmid và Logan — sẽ có bài phát biểu. Những bình luận ngày hôm qua có tác động đáng kể, khi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu phát tín hiệu ủng hộ việc tạm dừng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed. Hiện tại, xác suất giảm lãi suất chỉ còn 52%, giảm mạnh so với 94% một tháng trước.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
14:45, Pháp - Dữ liệu lạm phát tháng 10
-
CPI: dự báo 1,0% YoY; trước đó 1,2% YoY
-
CPI: dự báo 0,1% MoM; trước đó -1,0% MoM
-
HICP: dự báo 0,9% YoY; trước đó 1,1% YoY
-
HICP: dự báo 0,1% MoM; trước đó -1,1% MoM
15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 10
-
CPI: dự báo 0,7% MoM; trước đó -0,3% MoM
-
CPI: dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY
-
HICP: dự báo 0,5% MoM; trước đó 0,2% MoM
-
HICP: dự báo 3,2% YoY; trước đó 3,0% YoY
17:00, Eurozone - Dữ liệu việc làm
-
Thay đổi việc làm (Q3): dự báo 0,1% QoQ; trước đó 0,1% QoQ
-
Thay đổi việc làm (Q3): trước đó 0,6% YoY
17:00, Eurozone - GDP Q3
-
GDP: dự báo 0,2% QoQ; trước đó 0,1% QoQ
-
GDP: dự báo 1,3% YoY; trước đó 1,5% YoY
17:30, Eurozone - Diễn thuyết của Elderson (ECB)
18:00, Đức - Phó Chủ tịch Bundesbank Buch phát biểu
19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm
-
Tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp: trước đó 1.926K
-
Trung bình 4 tuần: trước đó 237.50K
-
Năng suất phi nông nghiệp (Q3): trước đó 3,3% QoQ
20:30, Canada - Doanh số sản xuất tháng 9
-
Dự báo 2,8% MoM; trước đó -1,0% MoM
20:30, Eurozone - Elderson (ECB) phát biểu
20:30, Đức - Mauderer (Bundesbank) phát biểu
21:20, Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Bostic phát biểu
22:00, Eurozone - Lane (ECB) phát biểu
22:05, Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Schmid phát biểu
02:30 (ngày hôm sau), Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Logan phát biểu
03:20 (ngày hôm sau), Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Bostic phát biểu
CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn và sản xuất của Canada cao hơn dự kiến 📊
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của EU cao hơn một chút so với dự kiến! 📈💶
CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Pháp và Tây Ban Nha phù hợp với kỳ vọng 📌
Không cắt lãi suất, Vàng mất lực tăng?
Không cắt lãi suất, Vàng mất lực tăng?