Lịch kinh tế: GDP của Eurozone và bài phát biểu của các thành viên FOMC 🎙️

Hôm nay, sự kiện quan trọng nhất trên lịch công bố dữ liệu kinh tế sẽ là báo cáo GDP quý 3/2025 của Eurozone. Đây sẽ là lần công bố thứ hai trong ba lần. Dự báo cho thấy tăng nhẹ theo quý và tăng trưởng theo năm chậm lại so với số liệu quý 2/2025.

Tiếp theo, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang Hoa Kỳ, nơi một số thành viên FOMC — Bostic, Schmid và Logan — sẽ có bài phát biểu. Những bình luận ngày hôm qua có tác động đáng kể, khi các nhà hoạch định chính sách bắt đầu phát tín hiệu ủng hộ việc tạm dừng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 của Fed. Hiện tại, xác suất giảm lãi suất chỉ còn 52%, giảm mạnh so với 94% một tháng trước.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:45, Pháp - Dữ liệu lạm phát tháng 10

CPI: dự báo 1,0% YoY; trước đó 1,2% YoY

CPI: dự báo 0,1% MoM; trước đó -1,0% MoM

HICP: dự báo 0,9% YoY; trước đó 1,1% YoY

HICP: dự báo 0,1% MoM; trước đó -1,1% MoM

15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 10

CPI: dự báo 0,7% MoM; trước đó -0,3% MoM

CPI: dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY

HICP: dự báo 0,5% MoM; trước đó 0,2% MoM

HICP: dự báo 3,2% YoY; trước đó 3,0% YoY

17:00, Eurozone - Dữ liệu việc làm

Thay đổi việc làm (Q3): dự báo 0,1% QoQ; trước đó 0,1% QoQ

Thay đổi việc làm (Q3): trước đó 0,6% YoY

17:00, Eurozone - GDP Q3

GDP: dự báo 0,2% QoQ; trước đó 0,1% QoQ

GDP: dự báo 1,3% YoY; trước đó 1,5% YoY

17:30, Eurozone - Diễn thuyết của Elderson (ECB)

18:00, Đức - Phó Chủ tịch Bundesbank Buch phát biểu

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu việc làm

Tiếp tục xin trợ cấp thất nghiệp: trước đó 1.926K

Trung bình 4 tuần: trước đó 237.50K

Năng suất phi nông nghiệp (Q3): trước đó 3,3% QoQ

20:30, Canada - Doanh số sản xuất tháng 9

Dự báo 2,8% MoM; trước đó -1,0% MoM

20:30, Eurozone - Elderson (ECB) phát biểu

20:30, Đức - Mauderer (Bundesbank) phát biểu

21:20, Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Bostic phát biểu

22:00, Eurozone - Lane (ECB) phát biểu

22:05, Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Schmid phát biểu

02:30 (ngày hôm sau), Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Logan phát biểu

03:20 (ngày hôm sau), Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Bostic phát biểu