Lịch kinh tế: Khảo sát của Ifo, lạm phát khu vực Euro và phát biểu của FOMC (17.12.2025)

Dữ liệu lạm phát của Anh và bài báo của WSJ về khả năng ông Christopher Waller được “phỏng vấn” cho vị trí Chủ tịch Fed tại Nhà Trắng đã tác động đến thị trường ngay từ đầu phiên hôm nay, làm gia tăng biến động, đặc biệt là trên thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, biến động do yếu tố vĩ mô không dừng lại ở đó. Tại châu Âu, nhà đầu tư sẽ tập trung vào khảo sát niềm tin kinh doanh Ifo của Đức và dữ liệu lạm phát khu vực đồng euro. Tại Mỹ, sự chú ý sẽ hướng tới các bài phát biểu của các thành viên FOMC gồm Williams, Bostic và Waller. Bên cạnh đó, những cập nhật mới liên quan đến việc Mỹ phong tỏa tàu chở dầu của Venezuela sẽ khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh hơn, cùng với báo cáo hàng tuần của EIA. Trong đêm, thị trường cũng sẽ đón nhận dữ liệu GDP của New Zealand.

Lịch kinh tế hôm nay

14:00, Vương quốc Anh – Dữ liệu lạm phát tháng 11:

CPI: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,5% YoY; trước đó 3,6% YoY

CPI: thực tế -0,2% MoM; dự báo 0,0% MoM; trước đó 0,4% MoM

Core CPI: thực tế -0,2% MoM; trước đó 0,3% MoM

Core CPI: thực tế 3,2% YoY; dự báo 3,4% YoY; trước đó 3,4% YoY

16:00, Đức – Chỉ số Ifo tháng 12:

Chỉ số môi trường kinh doanh: dự báo 88,2; trước đó 88,1

Đánh giá hiện tại: dự báo 85,7; trước đó 85,6

Kỳ vọng kinh doanh: dự báo 90,5; trước đó 90,6

17:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu việc làm:

Tăng trưởng tiền lương (Q3): trước đó 3,70% YoY

17:00, Khu vực đồng euro – Chỉ số chi phí lao động (Q3):

Dự báo 3,50% YoY; trước đó 3,60% YoY

17:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu lạm phát:

CPI: dự báo -0,3% MoM; trước đó 0,2% MoM

CPI: dự báo 2,2% YoY; trước đó 2,2% YoY

Core CPI: dự báo -0,5% MoM; trước đó -0,5% MoM

Core CPI: dự báo 2,4% YoY; trước đó 2,4% YoY

HICP không bao gồm năng lượng & thực phẩm: dự báo 2,4% YoY; trước đó 2,4% YoY

HICP không bao gồm năng lượng & thực phẩm: dự báo -0,4% MoM; trước đó 0,2% MoM

20:15, Mỹ – Thành viên Fed Waller phát biểu

20:30, Canada – Người Canada mua chứng khoán nước ngoài (tháng 10):

Trước đó 22,120 tỷ CAD

20:30, Canada – Nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán Canada (tháng 10):

Dự báo 21,84 tỷ CAD; trước đó 31,32 tỷ CAD

21:05, Mỹ – Thành viên FOMC Williams phát biểu

22:00, Mỹ – Tồn kho bán lẻ không bao gồm ô tô (tháng 9): Trước đó 0,0%

22:00, Mỹ – Tồn kho doanh nghiệp (tháng 9): Trước đó 0,0% MoM

22:30, Mỹ – Dữ liệu EIA:

Tồn kho dầu thô: dự báo -2,400 triệu thùng; trước đó -1,812 triệu

Nhập khẩu dầu thô: trước đó 0,212 triệu

Tồn kho dầu tại Cushing: trước đó 0,308 triệu

Sản lượng nhiên liệu chưng cất: trước đó 0,380 triệu

Tồn kho nhiên liệu chưng cất hàng tuần: trước đó 2,502 triệu

Sản lượng xăng: trước đó -0,178 triệu

Tồn kho dầu sưởi: trước đó 0,442 triệu

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu: trước đó +0,4% WoW

Tồn kho xăng: trước đó 6,397 triệu

Công suất lọc dầu: trước đó -0,016 triệu WoW

00:30 sáng mai, Mỹ – Thành viên FOMC Bostic phát biểu

01:00 sáng mai, Mỹ – Đấu giá trái phiếu 20 năm: Trước đó 4,706%

04:45 sáng mai, New Zealand – Dữ liệu GDP: