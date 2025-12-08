Lịch kinh tế: Khởi đầu nhẹ nhàng cho một tuần thú vị 🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ. Không có sự kiện lớn nào dự kiến có thể tác động đáng kể đến thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, trong tuần này, chúng ta sẽ chứng kiến một số công bố quan trọng hơn. Vào thứ Ba, ngày 9 tháng 12, sẽ có báo cáo JOLTS về số lượng việc làm mới mở trong tháng 10. Và vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất. Thị trường hiện đang định giá khả năng 87% cắt giảm 25 điểm cơ bản. Lịch kinh tế chi tiết: Thứ Hai, 8/12 14:00 – Sản xuất công nghiệp Đức

16:30 – Chỉ số Sentix khu vực đồng Euro Thứ Ba, 9/12 Cả ngày – Cán cân thương mại Trung Quốc

15:00 – Cán cân thương mại Đức

22:00 – JOLTS Mỹ (tháng 10) Thứ Tư, 10/12 08:30 – CPI Trung Quốc (tháng 11)

19:30 – Đơn xin vay thế chấp Mỹ

20:30 – Chi phí lao động Mỹ

22:30 – Dự trữ dầu thô DOE Mỹ

21:45 / 22:30 – Quyết định BoC Canada / Bài phát biểu của Thống đốc Macklem Thứ Năm, 11/12 02:00 / 02:30 – Quyết định lãi suất Fed & dự báo / Bài phát biểu của Powell

15:30 – Quyết định SNB Thụy Sĩ

18:00 – Quyết định CBRT Thổ Nhĩ Kỳ

20:30 – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu Mỹ / Cán cân thương mại

22:30 – Dự trữ khí tự nhiên EIA Mỹ Thứ Sáu, 12/12 11:30 – Sản xuất công nghiệp Nhật Bản

14:00 – CPI Đức

15:00 – CPI Tây Ban Nha

20:00 / 20:30 – Bài phát biểu Fed Mỹ (Hammack, Paulson)

22:30 – Giấy phép xây dựng / Bán buôn Canada Các báo cáo tài chính doanh nghiệp đáng chú ý: Thứ Hai, 8/12: ThyssenKrupp AG, GameStop, AeroVironment

Thứ Ba, 9/12: Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe

Thứ Tư, 10/12: Costco, Broadcom, Lululemon

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.