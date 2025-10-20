Lịch kinh tế: Khởi động yên bình cho một tuần đầy biến động

- Dữ liệu từ Trung Quốc cho kết quả trái chiều liên quan đến đầu tư tài sản cố định và GDP đã được công bố.
- Lịch kinh tế ngày thứ Hai khá nhẹ.
- Trong tuần này sẽ có nhiều báo cáo quan trọng, nổi bật là lạm phát CPI của Mỹ và kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn tại Mỹ.
Lịch công bố dữ liệu hôm nay không nhiều, với hầu hết số liệu quan trọng đã được công bố trong phiên châu Á. Dữ liệu từ Trung Quốc cho kết quả trái chiều — tăng trưởng GDP hằng năm chậm lại xuống mức thấp nhất trong năm, trong khi sản xuất công nghiệp lại tăng mạnh hơn dự báo. Tuy nhiên, đầu tư lại ghi nhận mức giảm rất sâu.
Tuần này hứa hẹn sẽ cực kỳ đáng chú ý khi chúng ta tiến gần đến quyết định của Fed. Đặc biệt, thứ Sáu này sẽ có dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ được mong đợi từ lâu (dù bị trì hoãn), cung cấp bức tranh rộng hơn về tình hình kinh tế Mỹ. Ngoài ra, tuần này cũng chứng kiến loạt báo cáo lợi nhuận quan trọng từ các “ông lớn” công nghệ Mỹ như Netflix, Tesla, Amazon, IBM và Intel.
Lịch kinh tế chi tiết hôm nay: (giờ VN)
15:00, Eurozone – Cán cân thương mại (Dự báo: €22,5 tỷ; Trước đó: €27,7 tỷ)
19:30, Canada – Lạm phát PPI (Trước đó: 4,5% y/y)
Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập của Tesla sẽ là điểm nhấn trong hôm nay
CẬP NHẬT MỚI: Đồng bảng Anh tiếp tục giảm do CPI của Anh yếu hơn dự kiến📉
Mỹ có đang sao chép Trung Quốc? Chính phủ nắm cổ phần tại Intel, MP Materials và nhiều công ty khác.
