Tin đầu ngày (20.10.2025): Phố Wall phục hồi sau những tín hiệu lạc quan từ Trump 📈

- Thị trường chứng khoán giảm trước thềm đáo hạn quyền chọn hàng tháng
- Lợi suất đồng USD và trái phiếu tăng nhẹ
- Kim loại quý và tiền điện tử giảm giá
- Trump nhấn mạnh sự "thiện chí" trong cuộc đàm phán với Trung Quốc
Chỉ số biến động VIX giảm gần 10% khi chứng khoán Mỹ nỗ lực phục hồi sau những phiên mất điểm gần đây.
Hợp đồng tương lai US100, US500 và US30 ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi cổ phiếu Zions Bancorp tăng hơn 3%, dần hồi phục sau đợt bán tháo hôm qua nhờ nâng hạng từ Baird và các bình luận lạc quan từ Raymond James. Moody’s cho biết ngành tài chính Mỹ khó có khả năng lặp lại khủng hoảng năm 2008, mặc dù số lượng khoản vay xấu tiếp tục gia tăng.
Tâm lý thị trường được củng cố thêm bởi phát biểu của Donald Trump, ám chỉ rằng ông có thể gia hạn thời hạn thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sau ngày 1/11. Trump cho biết ông dự định đàm phán với Tập Cận Bình, cân nhắc lợi ích của cả hai nền kinh tế, và sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại cùng có lợi.
Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến công nghệ drone của Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga sẽ là một sự leo thang. Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ trao đổi với Volodymyr Zelensky trước khi gặp Vladimir Putin tại Budapest. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Mỹ về những nỗ lực nguy hiểm nhằm vũ trang cho Đài Loan.
Một đặc phái viên Điện Kremlin đã mời Elon Musk và The Boring Company tham gia dự án xây dựng đường hầm đường sắt dưới biển trị giá 65 tỷ USD nối Nga và Alaska. Kirill Dmitriev đề xuất đặt tên là “Đường hầm Putin–Trump”. Theo ước tính của Điện Kremlin, công nghệ của Musk có thể giảm chi phí xây dựng xuống 8 tỷ USD và hoàn thành trong vòng 8 năm. Đề xuất này được cho là xuất phát từ một cuộc trò chuyện giữa Putin và Trump về Ukraine, với các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra tại Budapest.
Tổng giám đốc WTO cho biết ông đã trao đổi với Trung Quốc và nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ thúc đẩy giảm căng thẳng thương mại, kêu gọi cả hai bên hành động thận trọng. Theo ước tính, việc tách rời kinh tế hoàn toàn giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây phân mảnh thương mại toàn cầu và có thể làm giảm GDP toàn cầu tới 7% trong dài hạn.
