CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát sản xuất ở Đức thấp hơn dự kiến

Lạm phát giá sản xuất (PPI) của Đức trong tháng 9 giảm -0,1% MoM, thấp hơn kỳ vọng +0,1% MoM và so với mức trước đó -0,5% MoM.

Số liệu hàng năm cũng thấp hơn dự báo, ghi nhận -1,7% YoY (so với kỳ vọng -1,6% YoY và mức trước đó -2,2% YoY).

Dữ liệu PPI tháng 9 của Đức yếu hơn dự kiến, cho thấy áp lực giá bán buôn tiếp tục giảm bớt. Yếu tố chính kéo chỉ số chung đi xuống là giá năng lượng giảm (-0,3%). Nếu loại bỏ năng lượng, giá sản xuất tại Đức giữ nguyên so với tháng 8, cho thấy áp lực lạm phát lõi ở cấp độ nhà sản xuất vẫn được kiểm soát.

Chi tiết theo nhóm hàng:

Hàng tư liệu sản xuất (Capital Goods): tăng nhẹ +0,1%

Hàng bền (Durable Goods): tăng nhẹ +0,1%

Hàng tiêu dùng (Consumer Goods): giữ nguyên (0,0%)

Hàng trung gian (Intermediate Goods): giảm nhẹ -0,1%

Nhìn chung, báo cáo này cho thấy áp lực lạm phát ở thượng nguồn tại Đức đang tiếp tục giảm, chủ yếu do chi phí năng lượng thấp hơn, trong khi giá ở các lĩnh vực khác vẫn khá ổn định. Sau công bố, EUR/USD giảm nhẹ, nhưng mức biến động khá nhỏ.