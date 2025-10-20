🔴Tín hiệu chốt lời, Vàng xác nhận đỉnh?

Live - Nhận định thị trường
Gía Vàng đã có phiên điều chỉnh mạnh vào cuối tuần qua, nhờ đó sức mua nóng của thị trường cũng hạ nhiệt. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu nhịp giảm này là tín hiệu cho một đợt giảm giá mạnh hay chỉ là nhịp điều chỉnh để lấy đà bứt tốc tiếp. Đáp án sẽ có trong buổi live hôm nay, bấm vào đường link dưới đây để tham gia ngay.
🔴Cản $4.000 có đủ mạnh để Vàng quay đầu?
Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập của Tesla sẽ là điểm nhấn trong hôm nay
CẬP NHẬT MỚI: Đồng bảng Anh tiếp tục giảm do CPI của Anh yếu hơn dự kiến📉
Mỹ có đang sao chép Trung Quốc? Chính phủ nắm cổ phần tại Intel, MP Materials và nhiều công ty khác.
