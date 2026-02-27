Lịch kinh tế: Lạm phát châu Âu và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được nhà đầu tư quan tâm

Hôm nay, các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng được công bố từ Pháp, Đức, Mỹ và Canada. Tâm điểm là các số liệu về lạm phát và GDP. Những công bố này cung cấp cái nhìn về sức khỏe của các nền kinh tế, động lực giá cả và tiêu dùng, cũng như các thay đổi trong xu hướng kinh tế tại các nền kinh tế lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại Pháp, chú ý tập trung vào các số liệu sơ bộ về lạm phát cũng như các chỉ số PPI và HICP, phản ánh áp lực giá trong nền kinh tế. Tại Đức, dữ liệu về giá nhập khẩu, lạm phát tiêu dùng và thị trường lao động sẽ được công bố. Tại Mỹ, nhà đầu tư và các nhà phân tích sẽ theo dõi lạm phát giá sản xuất (PPI), các chỉ số PMI và chi tiêu đầu tư xây dựng. Ngoài ra, Canada công bố GDP quý và hàng tháng để đánh giá động lực tăng trưởng kinh tế.

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay (giờ VN):

14:00 Đức:

Giá nhập khẩu (m/m) Tháng 1: thực tế 1,1%; dự báo 0,6%

Giá nhập khẩu (r/r) Tháng 1: thực tế -2,3%; trước đó -2,3%

14:45 Pháp, Lạm phát tiêu dùng sơ bộ:

CPI (m/m) Tháng 2: dự báo 0,5%; trước đó -0,3%

HICP (m/m) Tháng 2: dự báo 0,5%; trước đó -0,4%

CPI (r/r) Tháng 2: dự báo 0,8%; trước đó 0,3%

HICP (r/r) Tháng 2: dự báo 0,7%; trước đó 0,4%

14:45 Pháp, Lạm phát sản xuất Tháng 1

PPI (m/m) Tháng 1: trước đó 0,2%

PPI (r/r) Tháng 1: trước đó -2%

15:55 Đức, Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa Tháng 2: 6,3%; trước đó 6,3%

20:00 Đức, Lạm phát tiêu dùng sơ bộ Tháng 2

CPI (m/m) Tháng 2: 0,5%; trước đó 0,1%

HICP (m/m) Tháng 2: 0,5%; trước đó -0,1%

CPI (r/r) Tháng 2: 2%; trước đó 2,1%

HICP (r/r) Tháng 2: 2,1%; trước đó 2,1%

20:30 Canada, GDP Q4

GDP (tính theo năm) Q4: 0,0%; trước đó 2,6%

GDP (q/q) Q4: 0,6%

20:30 Canada, GDP hàng tháng Tháng 12: 0,1%; trước đó 0,0%

20:30 Mỹ, Lạm phát sản xuất Tháng 1

PPI (m/m) Tháng 1: 0,3%; trước đó 0,5%

Core PPI (m/m) Tháng 1: 0,3%; trước đó 0,7%

PPI (r/r) Tháng 1: 2,6%; trước đó 3%

Core PPI (r/r) Tháng 1: 3%; trước đó 3,3%

21:45 Mỹ, Chicago PMI Tháng 2: 52,8; trước đó 54

22:00 Mỹ

Đầu tư xây dựng (m/m) Tháng 11: trước đó 0,5%

Đầu tư xây dựng (m/m) Tháng 12: dự báo 0,2%

01:00 sáng mai Mỹ, Số giàn khoan dầu hàng tuần: dự báo 406; trước đó 409