Tổng hợp tin tức phiên Âu

-
Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu chịu áp lực do căng thẳng leo thang liên quan đến Iran làm suy yếu khẩu vị rủi ro. Dầu Brent tăng 0,5% lên 72 USD/thùng sau khi Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận hạt nhân, đồng thời Mỹ triển khai thêm lực lượng Thủy quân Lục chiến tới Trung Đông. Mức tăng hàng tuần của dầu hiện đã vượt 6%.
-
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nhà đầu tư sẽ tập trung vào các dữ liệu công bố của Mỹ vào thứ Sáu về hoạt động kinh tế và lạm phát PCE. Sự chú ý gia tăng sau khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed xác nhận các nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại về áp lực giá cả. Tòa án Tối cao Mỹ cũng ấn định thứ Sáu là ngày công bố thêm ý kiến liên quan đến các biện pháp thuế quan, và thị trường toàn cầu đang chờ đợi quyết định về vấn đề này.
-
Tại thị trường châu Á, tâm lý thận trọng chiếm ưu thế: chỉ số MSCI Asia rộng giảm 0,4% sau các mức giảm tương tự trên Phố Wall. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng khoảng 0,3%, cho thấy tâm lý đã phần nào ổn định sau làn sóng né tránh rủi ro ban đầu.
-
Hàn Quốc tiếp tục nổi bật trên toàn cầu: thị trường chứng khoán nước này tăng 2%, củng cố vị thế là thị trường hoạt động tốt nhất thế giới từ đầu năm đến nay. Đà tăng chủ yếu được dẫn dắt bởi Samsung và SK Hynix, hai doanh nghiệp đang hưởng lợi từ tình trạng thắt chặt trở lại của thị trường chip nhớ.
-
Đồng USD đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong bốn tháng, khi thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai. Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn vẫn là yếu tố hỗ trợ chính cho đồng bạc xanh trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, trong khi giá dầu cao hơn làm tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại và kéo dài thời gian Fed tạm dừng nới lỏng.
OIL (khung thời gian D1)
Giá dầu đã hai lần phản ứng tại vùng hỗ trợ 58–60 USD/thùng và hiện tăng khoảng 20% so với các mức đáy đó. Trước đây, sau khi vượt lên trên đường trung bình động hàm mũ EMA200, giá đã tăng vào tháng 12/2024 và một lần nữa vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, ở cả hai thời điểm, đà tăng cuối cùng đều suy yếu và phe bán giành lại quyền kiểm soát thị trường.
Nguồn: xStation5
(summary in progress)
Blue Owl Capital: Vấn đề cục bộ hay một “khoảnh khắc Lehman”?
Michael Burry đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng đối với Palantir
Tin tổng hợp 🚩 Căng thẳng tại Trung Đông khiến nhà đầu tư e ngại
OIL: Giá dầu thô tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ⚔️
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.