Tin đầu ngày: Phố Wall chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và đà giảm của ngành bán dẫn

Các chỉ số châu Âu kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh vừa phải; DAX của Đức và FTSE của Anh tăng nhẹ, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,7%. Tại Hoa Kỳ, báo cáo lợi nhuận quý kỷ lục của Nvidia không đủ để thúc đẩy tâm lý thị trường rộng hơn; chỉ số Nasdaq 100, vốn tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, giảm 1,4%, trong khi S&P 500 lùi 0,7%. Đồng đô la Mỹ mạnh lên sau dữ liệu thị trường lao động tích cực, với EUR/USD mất hơn 0,3%.
Trong lĩnh vực bán dẫn, chứng kiến sự giảm giá lan rộng; cổ phiếu Nvidia giảm hơn 5,5%, trong khi Broadcom mất gần 6%. Các cổ phiếu Big Tech cũng đang giao dịch thấp hơn, ngoại trừ Meta Platforms. Trong mảng phần mềm và dịch vụ CNTT, mức tăng ban đầu đã bị thu hẹp. Cổ phiếu công ty hàng không và quốc phòng Heico giảm hơn 10% khi nhà đầu tư phản ứng với mức nợ tăng và lợi nhuận yếu hơn trong phân khúc Electronic Technologies Group — mặc dù doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và EPS vượt kỳ vọng.
Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã điều chỉnh theo mùa tại Mỹ ghi nhận 212.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 21/2. Con số này tăng 4.000 so với mức điều chỉnh tăng của tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn dự báo đồng thuận của Dow Jones là 215.000. Trung bình 4 tuần chỉ tăng 750 lên 220.250. Các đơn tiếp tục (báo cáo trễ một tuần) giảm 31.000 xuống còn 1,833 triệu. Dữ liệu này gợi ý khả năng kéo dài việc Fed tạm dừng các biện pháp nới lỏng chính sách.
Hợp đồng dầu thô tăng giá giữa bối cảnh bất ổn về kết quả đàm phán Mỹ-Iran. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin chính quyền sẽ không đồng ý đưa uranium làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran, trong khi Mỹ tiếp tục đưa ra các yêu cầu “tối đa” đối với Tehran, kêu gọi đình chỉ hoạt động tại các cơ sở quan trọng như Natanz và Isfahan. Trước đó, Oman mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, mặc dù các cuộc thương thảo dự kiến sẽ tiếp tục.
Theo EIA, tồn kho khí tự nhiên Mỹ giảm 52 tỷ cubic feet, so với mức giảm 50 bcf trước đó và 144 bcf trong lần đo lường trước. Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub (NATGAS) giảm gần 2,4%.
Semafor, dẫn nguồn từ các nguồn quen thuộc, đưa tin Stripe hiện không xem xét việc mua lại PayPal (PYPL.US). Tin tức này đã kích hoạt đợt bán tháo mạnh cổ phiếu của gã khổng lồ thanh toán, vốn gần đây đã sử dụng các đồn đoán về khả năng bị mua lại như một “bệ phóng” để hồi phục sau các khoản lỗ lớn — làm dấy lên hy vọng của nhà đầu tư về một thương vụ mua lại có thể mang lại mức giá cao hơn đáng kể so với định giá hiện tại.
Bitcoin giảm gần 2% xuống khoảng 67.000 USD, Ethereum mất 2,5%, Ripple giảm gần 5%. Cổ phiếu Strategy tăng nhẹ, duy trì quanh mức 130 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu Circle Internet Group, liên quan đến stablecoin USDC, tiếp tục tăng từ phiên trước và vượt mức 86 USD, tăng gần 3,5% mặc dù tâm lý thị trường chung yếu.
