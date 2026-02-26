Lịch kinh tế: Thị trường sẽ tập trung theo dõi cuộc đàm phán vòng ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay được dự báo sẽ khá yên ắng, do không có công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Vì vậy, sự chú ý của thị trường đang tập trung vào vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva, được xem là cơ hội cuối cùng nhằm tránh leo thang xung đột. Trong phiên Mỹ, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ là tâm điểm, dù các số liệu sát với dự báo được cho là sẽ không tạo tác động lớn lên thị trường. Ngoài ra, bài phát biểu của Christine Lagarde (ECB) và đại diện Ngân hàng Trung ương Anh cũng có thể thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
15:30 - EU, Phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde (không có dự báo)
17:00 - EU, Niềm tin tiêu dùng (tháng 2): dự báo -12,2 | trước đó -12,2
-
Chỉ số tâm lý kinh tế (tháng 2): dự báo 99,4 | trước đó 99,8
-
Chỉ số môi trường kinh doanh (tháng 2): dự báo 7,2 | trước đó 7,5
-
Tâm lý lĩnh vực dịch vụ (tháng 2): dự báo -6,8 | trước đó -6,1
17:20 - Anh, Phát biểu của Lombardelli từ Bank of England (không có dự báo)
20:30 - Mỹ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới (13/2): dự báo 1,869 triệu | trước đó 1,860 triệu
-
Trung bình 4 tuần đơn xin trợ cấp thất nghiệp (20/2): dự báo 219.000 | trước đó 219.000
-
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới (20/2): dự báo 216.000 | trước đó 206.000
22:00 - Mỹ, Tài khoản vãng lai (Q4): dự báo -9,68 tỷ USD | trước đó -7,70 tỷ USD
22:30 - Mỹ, Thay đổi tồn kho khí tự nhiên EIA (20/2): dự báo -144 tỷ | trước đó -144 tỷ
23:00 - Mỹ, Chỉ số sản xuất Kansas Fed (tháng 2): dự báo -2 | trước đó -2
