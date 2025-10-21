Lịch kinh tế: Lạm phát CPI của Canada là điểm nhấn trong hôm nay

- Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát CPI của Canada
- Bài phát biểu của Scott Bessent dự kiến lúc 21:00 giờ tối nay
- Kết quả kinh doanh của Netflix và Texas Instruments sau phiên giao dịch chứng khoán Mỹ
Do tình trạng chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, lịch sự kiện kinh tế vĩ mô trong những ngày gần đây không quá sôi động. Hôm nay, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu CPI của Canada, yếu tố có thể ảnh hưởng đến đồng CAD và cặp tỷ giá USD/CAD. Thị trường kỳ vọng áp lực lạm phát tại Canada sẽ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, mặc dù số liệu theo tháng được dự báo vẫn giảm -0,1%.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
19:30 – Canada, CPI tháng 9:
-
CPI YoY: 2,2% (so với 1,9% kỳ trước)
-
CPI MoM: -0,1% (so với -0,1% kỳ trước)
-
Trimmed Inflation: 3,0% (không đổi so với kỳ trước)
-
Median CPI: 3,1% (so với 3,0% kỳ trước)
Kết quả kinh doanh doanh nghiệp:
-
Trước phiên Mỹ: General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola, Lockheed Martin
-
Sau phiên Mỹ: Netflix, Texas Instruments
Phát biểu của quan chức ngân hàng trung ương và chính phủ Mỹ:
14:00 – Christine Lagarde (ECB)
16:00 – Escriva (ECB)
20:00 – Waller (Fed)
20:30 – Kocher (ECB)
21:00 – Scott Bessent (Ngoại trưởng Mỹ)
