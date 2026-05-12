Lịch kinh tế - Lạm phát trở thành tâm điểm (12.05.2026)

- CPI của Mỹ là dữ liệu quan trọng nhất trong phiên giao dịch thứ Ba
- Báo cáo WASDE sẽ đưa ra cái nhìn đầu tiên cho niên vụ 2026/2027
Lịch kinh tế hôm nay chủ yếu tập trung vào lạm phát, đặc biệt là dữ liệu sắp công bố từ Mỹ. Đồng thuận thị trường hiện dự báo CPI tổng thể sẽ tăng trở lại lên 3,7% y/y và lạm phát lõi đạt 2,7% y/y. Mặc dù các mức này chưa phải quá cực đoan, nhưng chúng có thể đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2023 - hoặc nếu dữ liệu vượt kỳ vọng, thậm chí có thể là mức cao nhất kể từ năm 2022.
Ngoài dữ liệu lạm phát, thị trường cũng sẽ theo dõi chỉ số ZEW của Đức và báo cáo WASDE hàng tháng. Báo cáo WASDE đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư hàng hóa nông nghiệp, vì đây sẽ là những ước tính đầu tiên cho niên vụ 2026/2027. Vào cuối buổi tối, báo cáo tồn kho dầu thô API của Mỹ cũng sẽ được công bố.
Lịch kinh tế:
16:00 - Đức: Chỉ số ZEW tháng 5: (Dự báo -20,5; Trước đó -17,2)
19:30 - Mỹ: Báo cáo CPI tháng 4:
CPI tổng thể (Dự báo: 3,7% y/y; Trước đó: 3,3% y/y)
CPI theo tháng (Dự báo: 0,6% m/m; Trước đó: 0,9% m/m)
CPI lõi (Dự báo: 2,7% y/y; Trước đó: 2,6% y/y)
CPI lõi theo tháng (Dự báo: 0,4% m/m; Trước đó: 0,2% m/m)
23:00 - Mỹ: Báo cáo WASDE
03:30 sáng mai - Mỹ: Báo cáo tồn kho dầu thô API
EURUSD sẽ là thị trường quan trọng nhất cần theo dõi khi dữ liệu CPI được công bố. Có thể thấy rằng lợi suất TNOTE đang cho thấy sức mạnh vượt trội của đồng USD. Nếu CPI cao hơn kỳ vọng, giá TNOTE có thể tiếp tục giảm sâu hơn, qua đó hỗ trợ thêm cho đồng bạc xanh.
