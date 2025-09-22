Đọc thêm

Lịch kinh tế: Một loạt các bài phát biểu của các thành viên NHTW lớn

14:00 22 tháng 9, 2025

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới mở cửa với một làn sóng tăng giá khác ở hàng hóa (kim loại quý và dầu), đồng thời đồng USD và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean (AUD, NZD) tiếp tục phục hồi mạnh. Trong khi đó, yên Nhật và tiền điện tử lại mất giá. Trong phiên hôm nay, sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung chủ yếu vào nhiều bài phát biểu của các quan chức Fed, những người sẽ đưa ra quan điểm về chính sách tiền tệ sau quyết định cắt giảm lãi suất gần đây.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

19:30, Canada – Dữ liệu lạm phát tháng 8:

  • IPPI: dự báo +0.2% MoM; kỳ trước +0.7% MoM

  • IPPI: kỳ trước +2.6% YoY

19:30, Canada – RMPI tháng 8:

  • dự báo +1.2% MoM; kỳ trước +0.3% MoM

  • kỳ trước +0.8% YoY

19:45, Đức – Bài phát biểu của Mauderer (Bundesbank)

20:45, Vương quốc Anh – Bài phát biểu của Pill (BoE MPC Member)

20:45, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Williams (FOMC Member)

20:45, Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của Lane (ECB)

23:00, Đức – Bài phát biểu của Nagel (Chủ tịch Bundesbank)

00:15 sáng mai, Canada – Bài phát biểu của Rogers (Phó Thống đốc cấp cao BoC)

00:30 sáng mai, Đức – Bài phát biểu của Balz (Bundesbank)

01:00 sáng mai, Vương quốc Anh – Bài phát biểu của Bailey (Thống đốc BoE)

02:45 sáng mai, Canada – Bài phát biểu của Kozicki (Phó Thống đốc BoC)

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

