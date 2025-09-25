Đọc thêm

Lịch kinh tế: Một loạt các bài phát biểu của thành viên Fed🎙️ GDP quý 2 của Mỹ 📄

13:26 25 tháng 9, 2025

Lịch kinh tế hôm nay khá đáng chú ý. Trong phiên Mỹ, thị trường sẽ lắng nghe phát biểu từ các quan chức Fed (tổng cộng bảy người), bao gồm Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly và Schmid. Giới đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm manh mối về các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 sắp tới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ có báo cáo GDP quý II của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số liệu trợ cấp thất nghiệp.

Lịch chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:30, Thụy Sĩ – Quyết định lãi suất SNB (Q3) cho tháng 12:

  • Dự báo: 0,00%; Trước đó: 0,00%

15:00, Thụy Sĩ – Họp báo SNB

19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu GDP:

  • GDP (Q2): dự báo 3,3% QoQ; trước đó -0,5% QoQ

  • Doanh số GDP (Q2): dự báo 6,8%; trước đó -3,1%

  • Chi tiêu tiêu dùng thực (Q2): dự báo 1,6%; trước đó 0,5%

  • Chỉ số giá PCE (Q2): dự báo 2,0%; trước đó 3,7%

  • Core PCE (Q2): dự báo 2,5%; trước đó 3,5%

19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm:

  • Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 233K; trước đó 231K

  • Đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục: dự báo 1,930K; trước đó 1,920K

  • Trung bình 4 tuần: trước đó 240,00K

19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu cán cân thương mại tháng 8:

  • Cán cân thương mại hàng hóa: dự báo -95,70B; trước đó -103,60B

19:30, Hoa Kỳ – Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8:

  • Core: dự báo -0,1% MoM; trước đó 1,1% MoM

  • Hàng hóa không quốc phòng trừ máy bay: dự báo -0,1% MoM; trước đó 1,1% MoM

  • Hàng hóa trừ quốc phòng: trước đó -2,5% MoM

  • Tổng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền: dự báo -0,3% MoM; trước đó -2,8% MoM

20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Fed Schmid
20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của FOMC Member Williams

21:00, Hoa Kỳ – Doanh số bán nhà hiện có tháng 8:

  • Dự báo: 3,96M; Trước đó: 4,01M

21:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của FOMC Member Bowman

00:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Barr

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

