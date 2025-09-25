Lịch kinh tế: Một loạt các bài phát biểu của thành viên Fed🎙️ GDP quý 2 của Mỹ 📄

Lịch kinh tế hôm nay khá đáng chú ý. Trong phiên Mỹ, thị trường sẽ lắng nghe phát biểu từ các quan chức Fed (tổng cộng bảy người), bao gồm Williams, Goolsbee, Bowman, Barr, Logan, Daly và Schmid. Giới đầu tư sẽ phân tích kỹ lưỡng để tìm manh mối về các cuộc họp tháng 10 và tháng 12 sắp tới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ có báo cáo GDP quý II của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và số liệu trợ cấp thất nghiệp.
Lịch chi tiết trong ngày: (giờ VN)
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
14:30, Thụy Sĩ – Quyết định lãi suất SNB (Q3) cho tháng 12:
-
Dự báo: 0,00%; Trước đó: 0,00%
15:00, Thụy Sĩ – Họp báo SNB
19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu GDP:
-
GDP (Q2): dự báo 3,3% QoQ; trước đó -0,5% QoQ
-
Doanh số GDP (Q2): dự báo 6,8%; trước đó -3,1%
-
Chi tiêu tiêu dùng thực (Q2): dự báo 1,6%; trước đó 0,5%
-
Chỉ số giá PCE (Q2): dự báo 2,0%; trước đó 3,7%
-
Core PCE (Q2): dự báo 2,5%; trước đó 3,5%
19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm:
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 233K; trước đó 231K
-
Đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục: dự báo 1,930K; trước đó 1,920K
-
Trung bình 4 tuần: trước đó 240,00K
19:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu cán cân thương mại tháng 8:
-
Cán cân thương mại hàng hóa: dự báo -95,70B; trước đó -103,60B
19:30, Hoa Kỳ – Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 8:
-
Core: dự báo -0,1% MoM; trước đó 1,1% MoM
-
Hàng hóa không quốc phòng trừ máy bay: dự báo -0,1% MoM; trước đó 1,1% MoM
-
Hàng hóa trừ quốc phòng: trước đó -2,5% MoM
-
Tổng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền: dự báo -0,3% MoM; trước đó -2,8% MoM
20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Fed Schmid
20:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của FOMC Member Williams
21:00, Hoa Kỳ – Doanh số bán nhà hiện có tháng 8:
-
Dự báo: 3,96M; Trước đó: 4,01M
21:00, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của FOMC Member Bowman
00:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Bài phát biểu của Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát Barr