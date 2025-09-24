Lịch kinh tế: Một phiên nhẹ nhàng về dữ liệu vĩ mô

Sau khi mở đầu tuần bằng loạt bài phát biểu từ các thành viên Fed và số liệu PMI, ngày thứ Tư với lịch dữ liệu khá nhẹ có thể giúp hạn chế biến động, nhất là sau phiên chốt lời hôm qua tại Phố Wall. Tuy vậy, thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ “nín thở” chờ lịch dày đặc các phát biểu của Fed vào thứ Năm và báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu.

Tại châu Âu, tâm điểm sẽ là khảo sát kinh doanh Ifo của Đức. Tháng trước, dữ liệu cho thấy doanh nghiệp vẫn khá kiên cường trước biến động thương mại toàn cầu, nhưng đợt giảm PMI gần đây có thể báo hiệu sự điều chỉnh trong kỳ vọng.

Tại Mỹ, dữ liệu về thị trường nhà ở sẽ được công bố, trong bối cảnh những tuần gần đây ghi nhận dấu hiệu suy yếu rõ rệt, làm dấy lên lo ngại về sức tiêu dùng. Thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động từ báo cáo EIA.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00, Đức – Bài phát biểu của Balz (Bundesbank)

15:00, Đức – Báo cáo Ifo tháng 9:

Chỉ số khí hậu kinh doanh: dự báo 89,3; trước đó 89,0

Đánh giá hiện tại: dự báo 86,5; trước đó 86,4

Kỳ vọng kinh doanh: dự báo 92,0; trước đó 91,6

19:30, Mỹ – Dữ liệu nhà ở & xây dựng tháng 8:

Giấy phép xây dựng m/m: dự báo -3,7%; trước đó -2,2%

Giấy phép xây dựng (số đơn vị): dự báo 1,312 triệu; trước đó 1,362 triệu

Doanh số bán nhà mới m/m: trước đó -0,6%

Doanh số bán nhà mới (số đơn vị): dự báo 650 nghìn; trước đó 652 nghìn

21:30, Mỹ – Báo cáo EIA:

Tồn kho xăng: trước đó -2,347 triệu thùng

Sản xuất xăng: trước đó -0,180 triệu thùng

Tồn kho dầu chưng cất: trước đó +0,670 triệu thùng

Giá dầu chưng cất hàng tuần: trước đó 4,046 triệu

Sản xuất dầu chưng cất: trước đó -0,274 triệu

Tồn kho dầu tại Cushing: trước đó -0,296 triệu thùng

Nhập khẩu dầu thô: trước đó -3,111 triệu thùng

Chạy dầu tại nhà máy lọc dầu w/w: trước đó -0,394 triệu

Tồn kho dầu thô: trước đó -9,285 triệu thùng

Công suất lọc dầu w/w: trước đó -1,6%

00:00 sáng mai, Mỹ – Đấu thầu trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 5 năm: trước đó 3,724%

02:10 sáng mai, Mỹ – Phát biểu của thành viên FOMC Daly