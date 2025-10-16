Tin đầu ngày (16.10.2025) – Đà tăng của Phố Wall được thúc đẩy bởi quan điểm của Powell

Vàng đạt mức cao kỷ lục mới, vượt 4.200 USD/ounce, dấy lên lo ngại về bong bóng đầu cơ sau khi tăng 60% từ đầu năm.

Điểm nổi bật Kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các ngân hàng, đặc biệt là trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư thúc đẩy sức bật cho phố Wall.

Chỉ số US100 vượt 25.000 điểm hôm nay, tăng 0,6%, trong khi US500 tăng 0,35%. Mức tăng được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các ngân hàng, đặc biệt là trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư.

Morgan Stanley vượt kỳ vọng đáng kể trên tất cả các chỉ số (EPS 2,80 USD so với dự kiến 2,09 USD), cổ phiếu tăng 5,5%.

Bank of America cũng vượt dự báo (EPS 1,06 USD so với 0,95 USD dự kiến), cổ phiếu tăng 4%.

Thị trường châu Âu phục hồi, dẫn đầu là CAC40 với mức tăng gần 2%, nhờ ổn định chính trị tại Pháp (thu hẹp chênh lệch lợi suất Pháp–Đức).

Hãng xa xỉ LVMH công bố doanh thu 18,28 tỷ USD, chặn đà suy giảm lợi nhuận nhờ tăng trưởng bất ngờ tại Mỹ và châu Á; cổ phiếu tăng tới 13%.

Kết quả khả quan và triển vọng tích cực từ nhà sản xuất thiết bị bán dẫn ASML cũng thúc đẩy tâm lý thị trường, cổ phiếu tăng 2,6%.

Vàng đạt mức cao kỷ lục mới, vượt 4.200 USD/ounce, dấy lên lo ngại về bong bóng đầu cơ sau khi tăng 60% từ đầu năm.

Dầu WTI tiếp tục giảm, xuống dưới 58 USD/thùng, giữa dự báo thặng dư nguồn cung cực đoan vượt 4 triệu thùng/ngày vào năm tới.

Chỉ số NY Empire State bất ngờ ghi nhận mức dương 10,7 (so với dự kiến −1,4).

Lạm phát tại Pháp và Tây Ban Nha tăng như dự kiến, giảm áp lực buộc ECB cắt giảm lãi suất trong năm nay; đồng Euro tăng so với USD.

Cacao duy trì ổn định trên 5.800 USD/tấn bất chấp dữ liệu chế biến tiêu cực từ Malaysia và Brazil; dữ liệu châu Âu và châu Á quan trọng sẽ công bố vào ngày mai.

Fed’s Miran gợi ý rằng năng suất tăng nhờ AI có thể cho phép cắt giảm lãi suất về mức trung lập, trong khi Waller cảnh báo AI có thể tác động đến thị trường lao động.

Chỉ số CPI của Trung Quốc giảm mạnh hơn dự kiến theo tháng (−0,3%), phản ánh nhu cầu yếu, mặc dù CPI lõi tăng 1%, mức cao nhất kể từ tháng 2/2024.

Lạm phát tại Ba Lan duy trì 2,9% YoY, vẫn mở ra khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay.

Bitcoin tiếp tục lao dốc mạnh, xuống 110.000 USD.

