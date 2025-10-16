Ca cao phản ứng nhẹ với dữ liệu nghiền yếu kém từ Châu Âu

- Giá ca cao tương lai giao dịch gần mức 5.850 USD
- Dữ liệu nghiền ca cao ECA từ châu Âu cho thấy sự suy yếu
- Dữ liệu quý 3 cho thấy nhu cầu giảm 4,8%
Hợp đồng tương lai ca cao không phản ứng nhiều trước dữ liệu nghiền ca cao yếu kỷ lục ở châu Âu, theo đó khối lượng nghiền trong quý 3 giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 337.353 tấn (so với 353.334 tấn trong quý 3/2024), theo Hiệp hội Ca cao châu Âu (ECA). Số liệu yếu cho thấy vấn đề đến từ phía cầu, khi giá các sản phẩm liên quan đến ca cao cao đã gây áp lực lên người tiêu dùng. Dữ liệu nghiền đo lượng hạt ca cao được chế biến thành bơ ca cao và bột ca cao. Thị trường đang ở trạng thái bán quá mức và chúng tôi cho rằng đây là lý do khiến giá không phản ứng nhiều trước báo cáo hôm nay.
Nguồn: xStation5
