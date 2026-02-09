Hầu hết các tập đoàn lớn đã công bố báo cáo lợi nhuận và sự chú ý của nhà đầu tư hiện đang chuyển dần sang “các dữ liệu vĩ mô”. Trước mắt, thị trường sẽ đón nhận loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng của Mỹ đang bị dồn lại, bao gồm báo cáo thị trường lao động (NFP) và các chỉ số lạm phát.
Lịch kinh tế chi tiết trong tuần
Thứ Hai, ngày 9/2
-
Cả ngày – Kết quả bầu cử tại Nhật Bản, Thái Lan và Bồ Đào Nha
-
Cả ngày – Nhiều bài phát biểu từ các quan chức ECB và FED
Thứ Ba, ngày 10/2
-
20:30 – Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 12
Thứ Tư, ngày 11/2
-
04:40 – Báo cáo API về tồn kho dầu thô Mỹ (hàng tuần)
-
Cả ngày – Báo cáo hàng tháng của OPEC
-
08:30 – Lạm phát CPI và PPI Trung Quốc tháng 1
-
20:30 – Dữ liệu NFP Mỹ tháng 1 (công bố muộn)
-
00:00 – Báo cáo DoE về tồn kho dầu thô tại Mỹ
Thứ Năm, ngày 12/2
-
14:00 – Dữ liệu GDP Vương quốc Anh
-
16:00 – Dữ liệu GDP Ba Lan
-
20:30 – PPI Mỹ / số đơn xin trợ cấp thất nghiệp (jobless claims)
-
22:30 – Báo cáo EIA về tồn kho khí đốt Mỹ
Thứ Sáu, ngày 13/2
-
14:30 – Lạm phát CPI Thụy Sĩ
-
16:00 – Lạm phát CPI Ba Lan
-
20:30 – Lạm phát CPI Mỹ tháng 1 (công bố muộn)
CẬP NHẬT MỚI: US100 tăng mạnh sau khi công bố báo cáo NFP mạnh hơn dự kiến.
Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Báo cáo NFP tháng 1 💡
CẬP NHẬT MỚI: DOANH SỐ BÁN LẺ TẠI MỸ THẤP HƠN DỰ KIẾN
Lịch kinh tế: Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là điểm nhấn trong hôm nay
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.