Lịch kinh tế: Ngày nhẹ nhàng nhưng vẫn có nhân tố quan trọng

Thứ Ba mang đến một lượng vừa phải các dữ liệu kinh tế vĩ mô, bao gồm một số báo cáo bị trì hoãn từ Mỹ do đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Mặc dù các dữ liệu này phản ánh những tháng trước, chúng vẫn cung cấp thông tin quan trọng về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và có thể tác động đến tâm lý thị trường. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao cả các tín hiệu mới nhất lẫn những dữ liệu bị chậm trễ, vốn có thể bao gồm các điều chỉnh hoặc thông tin bổ sung — yếu tố có thể tạo ra biến động. Những báo cáo này sẽ giúp đánh giá rõ hơn tình hình khu vực công nghiệp, thị trường nhà ở và lạm phát, từ đó tạo nền tảng quan trọng cho các quyết định đầu tư và kỳ vọng về chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
17:00, Eurozone - Phát biểu của thành viên ECB – Frank Elderson
20:15, Canada - Nhà khởi công xây dựng tháng 10: dự báo 265 nghìn; trước đó 279,2 nghìn
22:00, Hoa Kỳ - Loạt dữ liệu vĩ mô
-
Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 11: dự báo 36; trước đó 37
-
Đơn hàng công nghiệp (m/m) tháng 8: dự báo 1,4%; trước đó –1,3%
-
Đơn hàng hàng hóa lâu bền (m/m) tháng 8: dự báo 2,9%; trước đó –2,7%
-
Đơn hàng tư bản phi quốc phòng, trừ máy bay (m/m) tháng 8: dự báo 0,4%; trước đó 1,0%
-
Dòng vốn ròng vào Mỹ tháng 9: chưa có dữ liệu
-
Dòng vốn dài hạn (USD) tháng 9: chưa có dữ liệu
04:40 sáng mai, Hoa Kỳ - Thay đổi tồn kho dầu thô API hàng tuần: trước đó +1,3 triệu thùng
04:45 sáng mai, New Zealand - PPI (q/q) Q3: dự báo 0,7%; trước đó 0,6%
CẬP NHẬT MỚI: Biên bản FOMC - Nhiều người phản đối việc cắt giảm vào tháng 12!
CẬP NHẬT MỚI: Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ thấp nhất từ đầu năm cho đến nay 📌
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo thu nhập của Nvidia và biên bản FOMC
Tin đầu ngày (19.11.2025): Phố Wall cố gắng phục hồi, Amazon và Microsoft bị hạ mức xếp hạng bởi Rotschild & Co Redburn
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.