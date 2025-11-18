Lịch kinh tế: Ngày nhẹ nhàng nhưng vẫn có nhân tố quan trọng

Thứ Ba mang đến một lượng vừa phải các dữ liệu kinh tế vĩ mô, bao gồm một số báo cáo bị trì hoãn từ Mỹ do đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Mặc dù các dữ liệu này phản ánh những tháng trước, chúng vẫn cung cấp thông tin quan trọng về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và có thể tác động đến tâm lý thị trường. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao cả các tín hiệu mới nhất lẫn những dữ liệu bị chậm trễ, vốn có thể bao gồm các điều chỉnh hoặc thông tin bổ sung — yếu tố có thể tạo ra biến động. Những báo cáo này sẽ giúp đánh giá rõ hơn tình hình khu vực công nghiệp, thị trường nhà ở và lạm phát, từ đó tạo nền tảng quan trọng cho các quyết định đầu tư và kỳ vọng về chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

17:00, Eurozone - Phát biểu của thành viên ECB – Frank Elderson

20:15, Canada - Nhà khởi công xây dựng tháng 10: dự báo 265 nghìn; trước đó 279,2 nghìn

22:00, Hoa Kỳ - Loạt dữ liệu vĩ mô

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 11: dự báo 36; trước đó 37

Đơn hàng công nghiệp (m/m) tháng 8: dự báo 1,4%; trước đó –1,3%

Đơn hàng hàng hóa lâu bền (m/m) tháng 8: dự báo 2,9%; trước đó –2,7%

Đơn hàng tư bản phi quốc phòng, trừ máy bay (m/m) tháng 8: dự báo 0,4%; trước đó 1,0%

Dòng vốn ròng vào Mỹ tháng 9: chưa có dữ liệu

Dòng vốn dài hạn (USD) tháng 9: chưa có dữ liệu

04:40 sáng mai, Hoa Kỳ - Thay đổi tồn kho dầu thô API hàng tuần: trước đó +1,3 triệu thùng

04:45 sáng mai, New Zealand - PPI (q/q) Q3: dự báo 0,7%; trước đó 0,6%