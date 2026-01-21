Lịch kinh tế: Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát bài phát biểu của Trump tại Davos 🔎

Vào thứ Tư, ngày 21 tháng 1, khoảng 13:30 GMT, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có một bài phát biểu đặc biệt. Bài phát biểu này hướng tới giới tinh hoa chính trị và kinh doanh toàn cầu, tập trung vào những thành tựu và tầm nhìn của chính quyền Trump.

Ông Trump được kỳ vọng sẽ đặc biệt nhấn mạnh chính sách đối nội của Mỹ, đồng thời đề cập đến các tranh cãi trong chính sách đối ngoại. Những chủ đề trọng tâm nhiều khả năng bao gồm: kế hoạch thúc đẩy việc mua lại Greenland, căng thẳng phát sinh với các đồng minh châu Âu, đe dọa áp thuế mới, cũng như thảo luận rộng hơn về lợi ích chiến lược của Mỹ và an ninh toàn cầu.

Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ theo dõi sát báo cáo lợi nhuận quý của các doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Johnson & Johnson và Charles Schwab, được công bố trước khi phiên giao dịch tiền mặt tại Mỹ mở cửa.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:

14:00 – Dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Vương quốc Anh

14:30 – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

20:30 – Bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Davos

23:45 – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

04:40 sáng mai – Dữ liệu API về tồn kho dầu thô Mỹ (hàng tuần)