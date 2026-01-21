Lịch kinh tế: Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát bài phát biểu của Trump tại Davos 🔎

Vào thứ Tư, ngày 21 tháng 1, khoảng 13:30 GMT, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có một bài phát biểu đặc biệt. Bài phát biểu này hướng tới giới tinh hoa chính trị và kinh doanh toàn cầu, tập trung vào những thành tựu và tầm nhìn của chính quyền Trump.
Ông Trump được kỳ vọng sẽ đặc biệt nhấn mạnh chính sách đối nội của Mỹ, đồng thời đề cập đến các tranh cãi trong chính sách đối ngoại. Những chủ đề trọng tâm nhiều khả năng bao gồm: kế hoạch thúc đẩy việc mua lại Greenland, căng thẳng phát sinh với các đồng minh châu Âu, đe dọa áp thuế mới, cũng như thảo luận rộng hơn về lợi ích chiến lược của Mỹ và an ninh toàn cầu.
Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ theo dõi sát báo cáo lợi nhuận quý của các doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Johnson & Johnson và Charles Schwab, được công bố trước khi phiên giao dịch tiền mặt tại Mỹ mở cửa.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:
-
14:00 – Dữ liệu lạm phát CPI và PPI của Vương quốc Anh
-
14:30 – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde
-
20:30 – Bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Davos
-
23:45 – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde
-
04:40 sáng mai – Dữ liệu API về tồn kho dầu thô Mỹ (hàng tuần)
Báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp:
Lịch kinh tế: Chỉ số PMI từ châu Âu và Mỹ sẽ là điểm nhấn trong hôm nay
Tin đầu ngày (23.01.2026): Phố Wall, kim loại quý và EURUSD tăng mạnh 📈 Bitcoin chịu áp lực
Lịch kinh tế: Dữ liệu quan trọng của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý thay vì các vấn đề địa chính trị
Điển tin thị trường: Wall Street và châu Âu giảm điểm; thị trường chờ đợi Trump phát biểu tại Davos
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.