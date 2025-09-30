Lịch kinh tế: Phiên cuối cùng của quý được đánh dấu bởi loạt báo cáo của châu Âu

Hôm nay đánh dấu ngày giao dịch cuối cùng của quý, dự báo biến động thị trường có thể gia tăng. Khi thời điểm tháng kết thúc, hàng loạt dữ liệu kinh tế sơ bộ sẽ được công bố, tập trung nhiều ở châu Âu, nhưng cũng có một số số liệu quan trọng của Mỹ trong buổi chiều. Đáng chú ý, đây có thể là những dữ liệu Mỹ cuối cùng trong thời gian tới, bởi rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn hiện hữu, điều này có thể khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) quan trọng không được công bố vào thứ Sáu này.

Nhật Bản: số liệu vừa công bố cho thấy sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ đều suy yếu đáng kể, khó có khả năng hỗ trợ các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), mặc dù biên bản họp tháng 9 cho thấy có nhiều quan điểm “diều hâu” ủng hộ việc nâng lãi suất về mức trung lập.

Trung Quốc: trong phiên châu Á, loạt dữ liệu PMI được công bố, hầu hết vượt kỳ vọng, cho thấy tác động tích cực từ các biện pháp kích thích gần đây. Chỉ số PMI sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước lớn là chỉ số duy nhất vẫn nhích dưới ngưỡng 50 điểm.

Úc: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,6%, đúng như dự báo. Cặp tỷ giá AUD/USD tiếp tục đà tăng mạnh trong những phiên gần đây, sau khi thông cáo của RBA nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng cùng với nền kinh tế vững chắc.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:00, Vương quốc Anh – GDP cuối cùng Q2 (so với cùng kỳ). Dự báo: 1,2%; Trước đó: 1,3%

13:00, Đức – Doanh số bán lẻ tháng 8 đã điều chỉnh (so với tháng trước). Dự báo: 0,5%; Trước đó: -1,5%

13:45, Pháp – Lạm phát CPI tháng 9 (so với cùng kỳ). Dự báo: 1,3%; Trước đó: 0,9%

14:00 Thụy Sĩ – Chỉ số KOF tháng 9. Dự báo: 97,1; Trước đó: 97,4

14:55, Đức – Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9. Dự báo: 6,3%; Trước đó: 6,3%

15:00, Ba Lan – Lạm phát CPI tháng 9 (so với cùng kỳ). Dự báo: 3,0%; Trước đó: 2,9%

16:30, Khu vực đồng euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

19:00, Đức – Lạm phát CPI tháng 9 (so với cùng kỳ). Dự báo: 2,3%; Trước đó: 2,2%

20:00, Mỹ – Chỉ số giá nhà tháng 7 (so với tháng trước). Dự báo: 0,0%; Trước đó: -0,2%

20:45, Mỹ – Chỉ số PMI Chicago. Dự báo: 43,1; Trước đó: 41,5

21:00, Mỹ – Niềm tin người tiêu dùng Conference Board tháng 9. Dự báo: 96; Trước đó: 97,4