CẬP NHẬT MỚI: Dự trữ dầu của Hoa Kỳ giảm mạnh 📌

21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA):
Tồn kho dầu thô: thực tế -6,858 triệu; dự báo -0,900 triệu; trước đó -0,961 triệu;
Tồn kho sản phẩm chưng cất: thực tế -3,362 triệu; dự báo -1,800 triệu; trước đó -1,479 triệu;
Tồn kho xăng: thực tế -5,941 triệu; dự báo -1,900 triệu; trước đó -2,147 triệu;
