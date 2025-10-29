CẬP NHẬT MỚI: SPA35 giảm do GDP ở Tây Ban Nha thấp hơn dự kiến ​​📉

- Tốc độ tăng trưởng GDP của Tây Ban Nha chậm hơn dự kiến.
- SPA35 giao dịch trong sắc đỏ lần đầu tiên sau 5 phiên.
15:00, Tây Ban Nha - Dữ liệu GDP :
-
GDP Tây Ban Nha (Quý 3): thực tế 2,8% so với cùng kỳ năm trước; dự báo 3,0% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 3,1% so với cùng kỳ năm trước;
-
GDP của Tây Ban Nha (Quý 3): thực tế 0,6% theo quý; dự báo 0,6% theo quý; trước đó là 0,8% theo quý;
Nguồn: xStation5
