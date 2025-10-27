Lịch kinh tế: Phiên đầu tuần im ắng khởi động cho một tuần đầy biến số 📄

- Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào rạng sáng thứ 5
- Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào rạng sáng thứ 5
- Chúng ta cũng sẽ nhận được quyết định từ ECB, BOJ và BOC
Chúng ta đang bắt đầu một tuần giao dịch mới đầy thú vị trên thị trường tài chính. Mặc dù lịch kinh tế hôm nay khá trống rỗng, nhưng nhiều sự kiện kinh tế quan trọng sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Điểm đáng chú ý nhất dĩ nhiên là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư. Sau báo cáo lạm phát hôm thứ Sáu, thị trường hiện đang hoàn toàn định giá hai lần cắt giảm lãi suất trong hai cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn sẽ là thông điệp mà Fed đưa ra, cùng với khả năng công bố chấm dứt chương trình thu hẹp bảng cân đối kế toán (QT).
Trong tuần này, chúng ta cũng sẽ nhận được các quyết định chính sách tiền tệ từ ECB, BOJ và BoC.
Vào thứ Năm, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và thị trường kỳ vọng một thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia sẽ được công bố.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
Thứ Hai, 27/10
-
Cả ngày – Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi
-
15:15 – Úc: Bài phát biểu của bà Bullock (RBA)
-
16:00 – Đức: Dữ liệu IFO tháng 10
-
21:30 – Mỹ: Chỉ số sản xuất khu vực Dallas (tháng 10)
Thứ Ba, 28/10
-
21:00 – Mỹ: Dữ liệu CB về niềm tin người tiêu dùng (tháng 10)
-
21:00 – Mỹ: Dữ liệu ngành công nghiệp khu vực Richmond (tháng 10)
Thứ Tư, 29/10
-
02:40 – Mỹ: Dữ liệu API về tồn kho dầu thô
-
07:30 – Úc: Dữ liệu CPI quý 3
-
20:45 – Canada: Quyết định lãi suất của BoC
-
21:30 – Canada: Họp báo sau quyết định lãi suất của BoC
-
21:30 – Mỹ: Dữ liệu tồn kho dầu thô từ EIA
-
Sau khi Wall Street đóng cửa – Kết quả kinh doanh của Meta, Alphabet và Microsoft
Thứ Năm, 30/10
-
01:00 – Mỹ: Quyết định lãi suất của Fed
-
01:30 – Mỹ: Họp báo của Chủ tịch Powell
-
Cả ngày – Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình
-
06:00 – Nhật Bản: Quyết định chính sách tiền tệ của BoJ
-
17:00 – Khu vực đồng Euro: Báo cáo GDP quý 3
-
20:00 – Đức: Báo cáo CPI tháng 10
-
20:15 – Khu vực đồng Euro: Quyết định lãi suất của ECB
-
21:30 – Mỹ: Dữ liệu tồn kho khí đốt tự nhiên từ EIA
-
Sau khi Wall Street đóng cửa – Kết quả kinh doanh của Apple và Amazon
Thứ Sáu, 31/10
-
06:30 – Nhật Bản: Dữ liệu lạm phát khu vực Tokyo
-
06:50 – Nhật Bản: Doanh số bán lẻ tháng 9
-
08:30 – Trung Quốc: Dữ liệu PMI tháng 10
-
14:00 – Đức: Doanh số bán lẻ tháng 9
-
16:00 – Ba Lan: Dữ liệu CPI tháng 10
-
17:00 – Khu vực đồng Euro: Dữ liệu lạm phát tháng 10
