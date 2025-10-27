Lịch kinh tế: Phiên đầu tuần im ắng khởi động cho một tuần đầy biến số 📄

Chúng ta đang bắt đầu một tuần giao dịch mới đầy thú vị trên thị trường tài chính. Mặc dù lịch kinh tế hôm nay khá trống rỗng, nhưng nhiều sự kiện kinh tế quan trọng sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Điểm đáng chú ý nhất dĩ nhiên là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư. Sau báo cáo lạm phát hôm thứ Sáu, thị trường hiện đang hoàn toàn định giá hai lần cắt giảm lãi suất trong hai cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn sẽ là thông điệp mà Fed đưa ra, cùng với khả năng công bố chấm dứt chương trình thu hẹp bảng cân đối kế toán (QT).

Trong tuần này, chúng ta cũng sẽ nhận được các quyết định chính sách tiền tệ từ ECB, BOJ và BoC.

Vào thứ Năm, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và thị trường kỳ vọng một thỏa thuận thương mại giữa hai quốc gia sẽ được công bố.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

Thứ Hai, 27/10

Cả ngày – Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

15:15 – Úc: Bài phát biểu của bà Bullock (RBA)

16:00 – Đức: Dữ liệu IFO tháng 10

21:30 – Mỹ: Chỉ số sản xuất khu vực Dallas (tháng 10)

Thứ Ba, 28/10

21:00 – Mỹ: Dữ liệu CB về niềm tin người tiêu dùng (tháng 10)

21:00 – Mỹ: Dữ liệu ngành công nghiệp khu vực Richmond (tháng 10)

Thứ Tư, 29/10

02:40 – Mỹ: Dữ liệu API về tồn kho dầu thô

07:30 – Úc: Dữ liệu CPI quý 3

20:45 – Canada: Quyết định lãi suất của BoC

21:30 – Canada: Họp báo sau quyết định lãi suất của BoC

21:30 – Mỹ: Dữ liệu tồn kho dầu thô từ EIA

Sau khi Wall Street đóng cửa – Kết quả kinh doanh của Meta, Alphabet và Microsoft

Thứ Năm, 30/10

01:00 – Mỹ: Quyết định lãi suất của Fed

01:30 – Mỹ: Họp báo của Chủ tịch Powell

Cả ngày – Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình

06:00 – Nhật Bản: Quyết định chính sách tiền tệ của BoJ

17:00 – Khu vực đồng Euro: Báo cáo GDP quý 3

20:00 – Đức: Báo cáo CPI tháng 10

20:15 – Khu vực đồng Euro: Quyết định lãi suất của ECB

21:30 – Mỹ: Dữ liệu tồn kho khí đốt tự nhiên từ EIA

Sau khi Wall Street đóng cửa – Kết quả kinh doanh của Apple và Amazon

Thứ Sáu, 31/10