Lịch kinh tế: Báo cáo ADP và JOLTS là tâm điểm hôm nay

- Hợp đồng tương lai dựa trên các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ ngay trước giờ mở cửa thị trường.
- Tuy nhiên, lịch vĩ mô hôm nay khá trống vắng.
- Sự chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu từ Mỹ, cụ thể là ADP và JOLTS.
Phiên giao dịch thứ Ba trên các thị trường tài chính quốc tế diễn ra tương đối bình lặng, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần. Tâm lý thị trường nhìn chung đang có dấu hiệu cải thiện, đặc biệt là đối với các hợp đồng tương lai châu Âu dựa trên các chỉ số chứng khoán chính.
Sau khi số liệu cán cân thương mại của Đức được công bố, lịch kinh tế châu Âu trong ngày sẽ không còn dữ liệu quan trọng nào khác. Trong phiên Mỹ, tâm điểm sẽ là báo cáo việc làm ADP hàng tuần và dữ liệu JOLTS.
Lịch công bố chi tiết trong ngày: (giờ VN)
10:00 - Bài phát biểu của Thống đốc BoJ, ông Kazuo Ueda
14:15 - Dữ liệu ADP hàng tuần từ Mỹ
22:00 - Báo cáo JOLTS về thị trường lao động Mỹ tháng 10
00:00 sáng mai - Báo cáo WASDE từ Mỹ
04:00 sáng mai - Báo cáo API về tồn kho dầu thô Mỹ
CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thấp hơn dự kiến.
⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ
CẬP NHẬT MỚI: Chi phí lao động tại Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨 EUR/USD giảm nhẹ ↔️
