Lịch kinh tế: Báo cáo ADP và JOLTS là tâm điểm hôm nay

Phiên giao dịch thứ Ba trên các thị trường tài chính quốc tế diễn ra tương đối bình lặng, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần. Tâm lý thị trường nhìn chung đang có dấu hiệu cải thiện, đặc biệt là đối với các hợp đồng tương lai châu Âu dựa trên các chỉ số chứng khoán chính.

Nguồn: xStation

Sau khi số liệu cán cân thương mại của Đức được công bố, lịch kinh tế châu Âu trong ngày sẽ không còn dữ liệu quan trọng nào khác. Trong phiên Mỹ, tâm điểm sẽ là báo cáo việc làm ADP hàng tuần và dữ liệu JOLTS.

Lịch công bố chi tiết trong ngày: (giờ VN)

10:00 - Bài phát biểu của Thống đốc BoJ, ông Kazuo Ueda

14:15 - Dữ liệu ADP hàng tuần từ Mỹ

22:00 - Báo cáo JOLTS về thị trường lao động Mỹ tháng 10

00:00 sáng mai - Báo cáo WASDE từ Mỹ

04:00 sáng mai - Báo cáo API về tồn kho dầu thô Mỹ