CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB của Hoa Kỳ cao hơn nhiều so với dự kiến🗽

Chỉ số Niềm tin Kinh doanh NFIB của Hoa Kỳ đạt 99, cao hơn dự báo 98,3 và mức 98,2 của kỳ trước.
Chỉ số này là một trong những thước đo quan trọng của nền kinh tế Mỹ, bởi các doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ sử dụng gần 50% tổng lực lượng lao động. Sự cải thiện trong tâm lý chủ yếu đến từ việc cắt giảm lãi suất và kỳ vọng về mức lãi suất thấp hơn trong năm 2026. Hợp đồng tương lai chỉ số Russell 2000 (US2000) - tập hợp các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ (dù vẫn quá lớn để báo cáo cho NFIB) - hiện đang giao dịch gần mức cao lịch sử.
Nguồn: xStation5
CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thấp hơn dự kiến.
⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ
CẬP NHẬT MỚI: Chi phí lao động tại Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨 EUR/USD giảm nhẹ ↔️
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.