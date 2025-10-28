Đọc thêm
Lịch kinh tế: Phố Wall chờ đợi báo cáo niềm tin người tiêu dùng Conference Board của Hoa Kỳ

Điểm nổi bật
  • Tâm lý tiêu dùng yếu ở Đức, cải thiện đôi chút ở Ý
  • Chỉ số tâm lý người tiêu dùng CB của Hoa Kỳ và thị trường nhà ở được nhà đầu tư chờ đón
  • Hợp đồng tương lai của các chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm nhẹ

Lịch kinh tế hôm nay tương đối nhẹ, với tâm điểm chuyển sang dữ liệu từ Hoa Kỳ, nơi các nhà đầu tư sẽ theo dõi số liệu thị trường nhà ở và quan trọng hơn cả là chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Thị trường dự báo niềm tin người tiêu dùng sẽ giảm nhẹ so với kỳ trước; tuy nhiên, nguy cơ sụt giảm mạnh hơn vẫn tồn tại trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:15 – Đức:  Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng GfK: -24.1 (dự báo: -22, kỳ trước: -22.5)

15:00 – Ý:

  • Niềm tin Người tiêu dùng: 97.6 (dự báo: 97, kỳ trước: 96.8)

  •  Niềm tin Doanh nghiệp: 88.3 (dự báo: 87, kỳ trước: 87.3)

19:55 – Hoa Kỳ:

  • Chỉ số Redbook (doanh số bán lẻ hàng tuần): kỳ trước +5% so với cùng kỳ năm ngoái

20:00 – Hoa Kỳ:

  • Chỉ số giá nhà (House Price Index): +2,3% YoY, -0,1% MoM

21:00 – Hoa Kỳ:

  • Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board: dự kiến 93,75 (kỳ trước: 94,2)

  • Chỉ số sản xuất khu vực Richmond Fed: kỳ trước: -17

02:30 sáng mai – Hoa Kỳ:

  • Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của API

Báo cáo thu nhập của các công ty hàng đầu:

  • Trước khi thị trường mở cửa: PayPal, UPS, UnitedHealth

  • Sau khi thị trường đóng cửa: Visa, Parker-Hannifin

