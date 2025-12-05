Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo lạm phát PCE 🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Báo cáo duy nhất có tầm quan trọng toàn cầu là báo cáo PCE bị hoãn của Mỹ cho tháng 9. Tuy nhiên, việc dữ liệu phản ánh tháng 9 làm giảm thêm mức độ quan trọng của báo cáo, khiến phản ứng thị trường yếu hơn so với một dữ liệu mới.
Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nhận được báo cáo sơ bộ từ Đại học Michigan cho tháng 12, cùng với dữ liệu thị trường lao động từ Canada - tỷ lệ thất nghiệp và thay đổi việc làm.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)
14:00, Đức - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 10:
-
Đơn đặt hàng của các nhà máy Đức: dự báo tăng 0,3% MoM; trước đó 1,1% MoM
17:00, Khu vực Euro - GDP:
-
GDP YoY: dự báo 1,4%; trước đó 1,5%
-
GDP quý 3 QoQ: dự báo 0,2%; trước đó 0,1%
20:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 11:
-
Thay đổi việc làm: dự báo -1,5K; trước đó 66,6K
-
Thay đổi việc làm toàn thời gian: trước đó -18,5K
-
Thay đổi việc làm bán thời gian: trước đó 85,1K
-
Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo 7,0%; trước đó 6,9%
-
Mức lương trung bình theo giờ cho nhân viên chính thức: trước đó 4,0%
-
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: trước đó 65,3%
22:00, Mỹ - Dữ liệu lạm phát tháng 9:
-
Chỉ số giá PCE: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,3% MoM
-
Chỉ số giá PCE: dự báo 2,8% YoY; trước đó 2,7% YoY
-
Chỉ số giá PCE lõi: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,2% MoM
-
Chỉ số giá PCE lõi: dự báo 2,9% YoY; trước đó 2,9% YoY
-
Thu nhập cá nhân: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,4% MoM
-
Chi tiêu cá nhân: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,6% MoM
22:00, Mỹ - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 9:
-
Tổng đơn đặt hàng: trước đó 1,4% MoM
-
Đơn đặt hàng loại trừ vận tải: trước đó 0,1% MoM
-
Đơn hàng lâu bền loại trừ vận tải: trước đó 0,6% MoM
-
Đơn hàng lâu bền loại trừ quốc phòng: dự báo 0,1% MoM; trước đó 0,1% MoM
22:00, Mỹ - Báo cáo lạm phát Đại học Michigan tháng 12:
-
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: trước đó 4,5%
-
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: trước đó 3,4%
-
Kỳ vọng người tiêu dùng Michigan: dự báo 52,0; trước đó 51,0
-
Chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan: trước đó 51,0
-
Điều kiện hiện tại Michigan: dự báo 51,3; trước đó 51,1
22:10, Khu vực Euro - Phát biểu của ECB, Lane
CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada thấp hơn dự kiến🍁USDCAD giảm mạnh📉
CẬP NHẬT MỚI: GDP khu vực đồng Euro cao hơn một chút so với kỳ vọng!📈 EURUSD đi ngang
CẬP NHẬT MỚI: Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức trong tháng 10 cao hơn dự kiến; EURUSD tăng 📌
CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến! 🚨EURUSD giảm 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.