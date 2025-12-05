Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo lạm phát PCE 🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Báo cáo duy nhất có tầm quan trọng toàn cầu là báo cáo PCE bị hoãn của Mỹ cho tháng 9. Tuy nhiên, việc dữ liệu phản ánh tháng 9 làm giảm thêm mức độ quan trọng của báo cáo, khiến phản ứng thị trường yếu hơn so với một dữ liệu mới.

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nhận được báo cáo sơ bộ từ Đại học Michigan cho tháng 12, cùng với dữ liệu thị trường lao động từ Canada - tỷ lệ thất nghiệp và thay đổi việc làm.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)

14:00, Đức - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 10:

Đơn đặt hàng của các nhà máy Đức: dự báo tăng 0,3% MoM; trước đó 1,1% MoM

17:00, Khu vực Euro - GDP:

GDP YoY: dự báo 1,4%; trước đó 1,5%

GDP quý 3 QoQ: dự báo 0,2%; trước đó 0,1%

20:30, Canada - Dữ liệu việc làm tháng 11:

Thay đổi việc làm: dự báo -1,5K; trước đó 66,6K

Thay đổi việc làm toàn thời gian: trước đó -18,5K

Thay đổi việc làm bán thời gian: trước đó 85,1K

Tỷ lệ thất nghiệp: dự báo 7,0%; trước đó 6,9%

Mức lương trung bình theo giờ cho nhân viên chính thức: trước đó 4,0%

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: trước đó 65,3%

22:00, Mỹ - Dữ liệu lạm phát tháng 9:

Chỉ số giá PCE: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,3% MoM

Chỉ số giá PCE: dự báo 2,8% YoY; trước đó 2,7% YoY

Chỉ số giá PCE lõi: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,2% MoM

Chỉ số giá PCE lõi: dự báo 2,9% YoY; trước đó 2,9% YoY

Thu nhập cá nhân: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,4% MoM

Chi tiêu cá nhân: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,6% MoM

22:00, Mỹ - Đơn đặt hàng lâu bền tháng 9:

Tổng đơn đặt hàng: trước đó 1,4% MoM

Đơn đặt hàng loại trừ vận tải: trước đó 0,1% MoM

Đơn hàng lâu bền loại trừ vận tải: trước đó 0,6% MoM

Đơn hàng lâu bền loại trừ quốc phòng: dự báo 0,1% MoM; trước đó 0,1% MoM

22:00, Mỹ - Báo cáo lạm phát Đại học Michigan tháng 12:

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: trước đó 4,5%

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: trước đó 3,4%

Kỳ vọng người tiêu dùng Michigan: dự báo 52,0; trước đó 51,0

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan: trước đó 51,0

Điều kiện hiện tại Michigan: dự báo 51,3; trước đó 51,1

22:10, Khu vực Euro - Phát biểu của ECB, Lane