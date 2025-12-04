CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến! 🚨EURUSD giảm 📉

20:30 - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ (hàng tuần):
-
Đơn mới: 191 nghìn (Dự kiến: 219 nghìn; Trước đó: 216 nghìn, điều chỉnh: 218 nghìn)
-
Đơn tiếp tục: 1.939 triệu (Dự kiến: 1.960 triệu; Trước đó: 1.960 triệu)
Dữ liệu chính thức từ Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm và mức công bố thực tế thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.
Số đơn mới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024. Số đơn tiếp tục cũng giảm nhẹ.
Phản ứng với dữ liệu, EURUSD đã giảm tới 0,15%, không tính đến áp lực giảm bớt đối với Fed trong việc cắt giảm lãi suất; tuy nhiên, tỷ giá hối đoái đã nhanh chóng phục hồi phần lớn biến động chỉ trong vài phút.
EURUSD (M1)
Nguồn: xStation5
