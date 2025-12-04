CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo về việc sa thải nhân viên tại Mỹ theo Challenger thấp hơn trước đó🔎

Cắt giảm nhân sự theo báo cáo Challenger của Mỹ: 71.321 nghìn (trước đó 153.074 nghìn). Chỉ số USDIDX tiếp tục giảm trong ngày, nhưng hồi nhẹ sau báo cáo Challenger.

Báo cáo Challenger tháng 11 mang đến một bức tranh trái chiều về thị trường lao động Mỹ: số vụ sa thải giảm bớt trên bề mặt, nhưng vẫn ở mức cao trong lịch sử nếu nhìn sâu hơn. Dù sa thải giảm mạnh 53% so với tháng trước, mức cắt giảm nhân sự vẫn ở ngưỡng cao hơn mức trung bình dài hạn - cho thấy doanh nghiệp Mỹ vẫn đang chuẩn bị cho những điều chỉnh kinh tế và cấu trúc.

Sa thải giảm trong tháng 11 - nhưng vẫn cao hơn mức lịch sử

Sa thải giảm 53% so với mức rất cao của tháng 10 (153.074 vụ).

Dù giảm, tháng 11 vẫn là mức cao nhất cho tháng 11 kể từ năm 2022, và là tháng thứ 8 trong năm nay có số vụ sa thải cao hơn cùng kỳ năm trước.

Trong lịch sử, số vụ sa thải tháng 11 hiếm khi vượt 70.000 — điều này chỉ mới xảy ra hai lần kể từ 2008.

Mức giảm là tín hiệu tích cực, nhưng xu hướng tổng thể vẫn ở mức cao, phản ánh sự bất định kinh tế và tình trạng suy yếu theo chu kỳ ở nhiều ngành.

Số vụ cắt giảm từ đầu năm cao nhất kể từ đại dịch

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã công bố 1.17 triệu vụ sa thải, tăng 54% so với cùng kỳ.

Đây là con số cao nhất kể từ năm 2020, và chỉ là lần thứ 6 kể từ 1993 số vụ cắt giảm vượt 1.1 triệu tính đến tháng 11.

Những giai đoạn tương đương thường xảy ra trong các năm suy thoái: 2001, 2002, 2009, 2020.

Dù kinh tế Mỹ đến nay vẫn tránh được suy thoái, quy mô sa thải đang giống với giai đoạn đầu của suy thoái — khi doanh nghiệp cắt giảm sớm để bảo vệ biên lợi nhuận.

Những ngành dẫn đầu làn sóng sa thải

Một số lĩnh vực đang tái cấu trúc mạnh:

Viễn thông: +268% YoY

15.139 vụ sa thải trong tháng 11, chủ yếu từ Verizon — mức tệ nhất từ 2020.

Lũy kế năm: 38.035 vụ.

Công nghệ - vẫn là ngành cắt giảm nhiều nhất khu vực tư nhân

12.377 vụ trong tháng 11. Lũy kế năm: 153.536 (+17% YoY).

Phản ánh việc cắt giảm chi phí, loại bỏ trùng lặp, tự động hóa bởi AI.

Bán lẻ: +139% YoY

Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu dùng suy yếu, bất định về thuế quan, thay đổi hành vi mua sắm.

Phi lợi nhuận: +409% YoY

Chịu tác động nặng nề từ cắt giảm tài trợ liên bang và giảm nguồn quyên góp.

Thực phẩm (chế biến thịt bò): +26% YoY

Điều chỉnh công suất sản xuất theo các xu hướng nông nghiệp và tiêu dùng.

Lý do chính khiến các công ty cắt giảm nhân sự

Những nguyên nhân lớn nhất phản ánh sự kết hợp giữa áp lực chu kỳ và biến động cơ cấu:

Tái cấu trúc: 20.217 vụ trong tháng 11; 128.255 vụ YTD

Đóng cửa đơn vị/chi nhánh: 17.140 trong tháng 11; 178.531 YTD

Điều kiện kinh tế/thị trường: 15.755 trong tháng 11; 245.086 YTD

Trí tuệ nhân tạo (AI): 6.280 vụ trong tháng 11 54.694 vụ YTD do tự động hóa bởi AI

DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ): 293.753 vụ từ đầu năm - nguyên nhân lớn nhất Thêm 20.976 vụ từ tác động gián tiếp của cắt giảm ngân sách



Một phần đáng kể của sa thải được thúc đẩy bởi yếu tố chính sách và công nghệ, chứ không chỉ do yếu kém kinh tế - cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cấu trúc lực lượng lao động.

Kế hoạch tuyển dụng giảm xuống mức thấp nhất hơn 10 năm

Doanh nghiệp công bố kế hoạch tuyển 497.151 vị trí tính đến tháng 11, giảm 35% YoY.

Đây là triển vọng tuyển dụng yếu nhất kể từ 2010.

Tuyển dụng mùa lễ cũng xuống thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2012 — tháng 11 không có thêm thông báo tuyển dụng thời vụ mới.

Doanh nghiệp không chỉ cắt giảm lao động - mà còn hạn chế tuyển dụng mới. Sự kết hợp này thường báo hiệu thị trường lao động sẽ mềm hơn trong thời gian tới.

Nguồn: xStation5