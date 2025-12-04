CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu bán lẻ của Eurozone trái chiều➡️EURUSD gần như đi ngang

Khu vực đồng euro – Doanh số bán lẻ (tháng 10)

Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo mùa (theo tháng): 0% (dự báo: 0,1%, trước đó: 0,1%)

Doanh số bán lẻ điều chỉnh theo số ngày làm việc (theo năm): 1,5% (dự báo: 1,3%, trước đó: 1,2%)

Trong tháng 10, doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro hầu như không thay đổi theo tháng, đạt mức 0%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 0,1% và bằng với kỳ đọc trước đó. Ở mức hàng năm, doanh số tăng 1,5%, vượt dự báo 1,3% và mức 1,2% trước đó. Những dữ liệu này cho thấy mức tăng trưởng tiêu dùng vừa phải trong khu vực, trong khi diễn biến ngắn hạn nhìn chung vẫn ổn định.

Tuy nhiên, phản ứng của cặp EURUSD đối với báo cáo này gần như không đáng kể.

Nguồn: xStation5