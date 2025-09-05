Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 8 của Mỹ

Ngày cuối cùng của tuần này sẽ là một trong những ngày quan trọng - chủ yếu do công bố dữ liệu thị trường lao động tại Mỹ. Báo cáo việc làm NFP sẽ rất quan trọng đối với thị trường tài chính, vì nó sẽ định hình kỳ vọng về các quyết định tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nếu dữ liệu yếu hơn dự báo, nhà đầu tư sẽ cho rằng khả năng cắt giảm lãi suất cao hơn, điều này sẽ làm suy yếu đồng USD nhưng đồng thời hỗ trợ chỉ số chứng khoán và vàng. Ngược lại, dữ liệu mạnh hơn sẽ củng cố đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu tăng.

Các công bố từ Châu Âu cũng sẽ thu hút sự chú ý — chủ yếu là đơn đặt hàng công nghiệp của Đức và các dữ liệu GDP, bán lẻ của khu vực đồng euro (Eurozone) được điều chỉnh. Những dữ liệu này sẽ rất quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế của Đức và toàn bộ khu vực Euro, đồng thời tác động đến tỷ giá đồng euro có thể khá rõ rệt.

Cũng quan trọng không kém là các dữ liệu từ Canada liên quan đến thị trường lao động. Chúng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá CAD, đặc biệt trong bối cảnh Ngân hàng Canada (BoC) có thể cân nhắc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này càng quan trọng khi nền kinh tế Canada đang có dấu hiệu xấu đi rõ rệt.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:00 – Vương quốc Anh, Doanh số bán lẻ cốt lõi tháng 7 (so với tháng trước): Dự báo +0,4%. Trước đó +0,6%.

13:00 – Đức, Đơn đặt hàng nhà máy tháng 7 (so với tháng trước): Dự báo –1,0%. Trước đó +1,6%.

14:00 – Thụy Sĩ, Chỉ số khí hậu tiêu dùng SECO (tháng 8): Dự báo: –33. Trước đó: –37.

16:00 – Khu vực Euro, dữ liệu GDP (Quý 2, điều chỉnh): Dự báo +0,3% q/q.

19:30 – Mỹ, Báo cáo việc làm tháng 8:

Tỷ lệ thất nghiệp: Dự báo: 4,3%. Trước đó 4,2%.

Việc làm phi nông nghiệp: Dự báo +75.000. Trước đó +73.000.

Thu nhập trung bình theo giờ: Dự báo 3,7%. Trước đó 3,9%

19:30 – Canada, Báo cáo việc làm tháng 8