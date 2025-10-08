Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản FOMC

Phiên giao dịch hôm nay có ít dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, và tâm lý thị trường dự kiến sẽ chủ yếu bị chi phối bởi loạt bài phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương.

Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC gần nhất, trong bối cảnh độ nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ tăng cao do chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa và nguy cơ trì hoãn công bố dữ liệu lạm phát từ Cục Thống kê Lao động (BLS).

Lịch trình hôm nay cũng bao gồm các bài phát biểu từ các đại diện của Fed, ECB, Bundesbank, Ngân hàng Tây Ban Nha, và Ngân hàng Anh, cùng với quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Ba Lan.

Báo cáo nhiên liệu của EIA vẫn sẽ được công bố bất chấp tình trạng đóng cửa chính phủ, theo thông báo đưa ra ngày 1 tháng 10.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

13:00 – Đức: Sản lượng công nghiệp tháng 8

So với cùng kỳ (YoY): Thực tế -3,9%; Trước đó 1,53%

So với tháng trước (MoM): Thực tế -4,3%; Dự báo -1,0%; Trước đó 1,3%

15:15 – Đức: Phát biểu của Buch, Phó Chủ tịch Bundesbank

17:30 – Khu vực đồng Euro: Phát biểu của Elderson, thành viên ECB

20:00 – Khu vực đồng Euro: Phát biểu của Fernandez-Bollo, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB

20:30 – Hoa Kỳ: Phát biểu của Barr, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát

21:00 – Hoa Kỳ: Dữ liệu liên quan đến lạm phát tháng 8

Chi tiêu xây dựng: Dự báo -0,1% m/m; Trước đó -0,1% m/m

21:00 – Hoa Kỳ: Phát biểu của Austan Goolsbee, thành viên Fed

21:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo EIA

Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu (w/w): Trước đó -1,6%

Tồn kho dầu thô: Dự báo +0,400 triệu thùng; Trước đó +1,792 triệu thùng

Khối lượng dầu thô chế biến (w/w): Trước đó -0,308 triệu thùng

Nhập khẩu dầu thô: Trước đó +0,071 triệu thùng

Tồn kho dầu tại Cushing: Trước đó -0,271 triệu thùng

Sản xuất nhiên liệu chưng cất: Trước đó -0,025 triệu thùng

Tồn kho nhiên liệu chưng cất: Dự báo -0,730 triệu thùng; Trước đó +0,578 triệu thùng

Sản xuất xăng: Trước đó -0,363 triệu thùng

Tồn kho xăng: Dự báo -1,380 triệu thùng; Trước đó +4,125 triệu thùng

Tồn kho dầu sưởi: Trước đó +0,187 triệu thùng

22:00 – Vương quốc Anh: Phát biểu của Pill, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ BoE

23:00 – Khu vực đồng Euro: Phát biểu của Christine Lagarde, Chủ tịch ECB

00:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Đấu giá trái phiếu Kho bạc 10 năm

Trước đó: 4,033%

01:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Công bố biên bản cuộc họp FOMC

01:15 sáng mai – Hoa Kỳ: Phát biểu của Neel Kashkari, thành viên FOMC

04:45 sáng mai – Hoa Kỳ: Phát biểu của Barr, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát