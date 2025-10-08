Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Biên bản FOMC

- Biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được công bố lúc 01:00 sáng mai.
- Báo cáo của EIA sẽ được công bố bất chấp việc đóng cửa chính phủ.
- Các bài phát biểu từ Fed, ECB và BoE cũng đã được lên lịch.
Phiên giao dịch hôm nay có ít dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, và tâm lý thị trường dự kiến sẽ chủ yếu bị chi phối bởi loạt bài phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương.
Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp FOMC gần nhất, trong bối cảnh độ nhạy cảm với chính sách tiền tệ của Mỹ tăng cao do chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa và nguy cơ trì hoãn công bố dữ liệu lạm phát từ Cục Thống kê Lao động (BLS).
Lịch trình hôm nay cũng bao gồm các bài phát biểu từ các đại diện của Fed, ECB, Bundesbank, Ngân hàng Tây Ban Nha, và Ngân hàng Anh, cùng với quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương Ba Lan.
Báo cáo nhiên liệu của EIA vẫn sẽ được công bố bất chấp tình trạng đóng cửa chính phủ, theo thông báo đưa ra ngày 1 tháng 10.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
13:00 – Đức: Sản lượng công nghiệp tháng 8
-
So với cùng kỳ (YoY): Thực tế -3,9%; Trước đó 1,53%
-
So với tháng trước (MoM): Thực tế -4,3%; Dự báo -1,0%; Trước đó 1,3%
15:15 – Đức: Phát biểu của Buch, Phó Chủ tịch Bundesbank
17:30 – Khu vực đồng Euro: Phát biểu của Elderson, thành viên ECB
20:00 – Khu vực đồng Euro: Phát biểu của Fernandez-Bollo, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB
20:30 – Hoa Kỳ: Phát biểu của Barr, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát
21:00 – Hoa Kỳ: Dữ liệu liên quan đến lạm phát tháng 8
-
Chi tiêu xây dựng: Dự báo -0,1% m/m; Trước đó -0,1% m/m
21:00 – Hoa Kỳ: Phát biểu của Austan Goolsbee, thành viên Fed
21:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo EIA
-
Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu (w/w): Trước đó -1,6%
-
Tồn kho dầu thô: Dự báo +0,400 triệu thùng; Trước đó +1,792 triệu thùng
-
Khối lượng dầu thô chế biến (w/w): Trước đó -0,308 triệu thùng
-
Nhập khẩu dầu thô: Trước đó +0,071 triệu thùng
-
Tồn kho dầu tại Cushing: Trước đó -0,271 triệu thùng
-
Sản xuất nhiên liệu chưng cất: Trước đó -0,025 triệu thùng
-
Tồn kho nhiên liệu chưng cất: Dự báo -0,730 triệu thùng; Trước đó +0,578 triệu thùng
-
Sản xuất xăng: Trước đó -0,363 triệu thùng
-
Tồn kho xăng: Dự báo -1,380 triệu thùng; Trước đó +4,125 triệu thùng
-
Tồn kho dầu sưởi: Trước đó +0,187 triệu thùng
22:00 – Vương quốc Anh: Phát biểu của Pill, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ BoE
23:00 – Khu vực đồng Euro: Phát biểu của Christine Lagarde, Chủ tịch ECB
00:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Đấu giá trái phiếu Kho bạc 10 năm
-
Trước đó: 4,033%
01:00 sáng mai – Hoa Kỳ: Công bố biên bản cuộc họp FOMC
01:15 sáng mai – Hoa Kỳ: Phát biểu của Neel Kashkari, thành viên FOMC
04:45 sáng mai – Hoa Kỳ: Phát biểu của Barr, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát
