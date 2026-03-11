Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Chỉ số lạm phát CPI của Mỹ🔎

Các nhà đầu tư hôm nay sẽ theo dõi chặt chẽ một số sự kiện kinh tế vĩ mô quan trọng. Ngày giao dịch sẽ bắt đầu với báo cáo kết quả kinh doanh của Rheinmetall trước phiên châu Âu, yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý đối với lĩnh vực quốc phòng châu Âu, sau giai đoạn tăng mạnh gần đây nhờ kỳ vọng chi tiêu quân sự cao hơn.
Vào 07:00 GMT, Germany sẽ công bố dữ liệu lạm phát Consumer Price Index (CPI), với dự báo khoảng 1,9–2,1% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy lạm phát vẫn gần mục tiêu của European Central Bank, mặc dù áp lực giá cơ bản vẫn tương đối ổn định.
Tuy nhiên, sự kiện toàn cầu quan trọng nhất trong ngày sẽ là báo cáo CPI của United States lúc 12:30 GMT. Các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát tăng khoảng 0,2–0,3% theo tháng và khoảng 2,4% theo năm.
Lịch kinh tế chi tiết hôm nay:
-
Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Rheinmetall
-
14:00 - Lạm phát CPI của Đức
-
19:30 - Lạm phát CPI của Mỹ
-
21:30 - Báo cáo tồn kho dầu thô của DoE.
