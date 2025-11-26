Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Những báo cáo quan trọng duy nhất đáng chú ý là số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 9. Tuy nhiên, đây vẫn là dữ liệu trễ của tháng 9, nên mức độ ảnh hưởng hiện tại khá hạn chế.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN):
16:20, Đức – Phát biểu của thành viên Bundesbank Mauderer
20:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm:
- Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 226 nghìn; trước đó 220 nghìn
- Trung bình 4 tuần: trước đó 224,25 nghìn
- Số người tiếp tục nhận trợ cấp: trước đó 1,974 triệu
20:30, Hoa Kỳ – Giấy phép xây dựng tháng 9:
- Dự báo 1,340 triệu; trước đó 1,330 triệu
20:30, Hoa Kỳ – Hàng hóa lâu bền:
- Loại trừ vận tải: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,3% MoM
- Loại trừ quốc phòng: dự báo 1,9% MoM; trước đó 1,9% MoM
- Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền: dự báo 0,5% MoM; trước đó 2,9% MoM
20:30, Hoa Kỳ – Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9:
- Dự báo -90,00 tỷ USD; trước đó -85,50 tỷ USD
22:00, Hoa Kỳ – Doanh số bán nhà mới tháng 9:
- Dự báo 710 nghìn; trước đó 800 nghìn
22:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu EIA:
- Tồn kho khí tự nhiên: dự báo -5B; trước đó -14B
- Tồn kho dầu thô: dự báo -1,300M; trước đó -3,426M
23:05, Khu vực đồng Euro – Phát biểu của ông Lane (ECB)
Tiêu điểm vĩ mô: Bước ngoặt tài chính ở Vương quốc Anh?
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của Thụy Sĩ yếu hơn dự kiến 📌CPI của Tây Ban Nha cao hơn dự báo
