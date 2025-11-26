Đọc thêm
14:34 · 26 tháng 11, 2025

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Những báo cáo quan trọng duy nhất đáng chú ý là số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 9. Tuy nhiên, đây vẫn là dữ liệu trễ của tháng 9, nên mức độ ảnh hưởng hiện tại khá hạn chế.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN):

16:20, Đức – Phát biểu của thành viên Bundesbank Mauderer

20:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu việc làm:

  • Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 226 nghìn; trước đó 220 nghìn
  • Trung bình 4 tuần: trước đó 224,25 nghìn
  • Số người tiếp tục nhận trợ cấp: trước đó 1,974 triệu

20:30, Hoa Kỳ – Giấy phép xây dựng tháng 9:

  • Dự báo 1,340 triệu; trước đó 1,330 triệu

20:30, Hoa Kỳ – Hàng hóa lâu bền:

  • Loại trừ vận tải: dự báo 0,2% MoM; trước đó 0,3% MoM
  • Loại trừ quốc phòng: dự báo 1,9% MoM; trước đó 1,9% MoM
  • Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền: dự báo 0,5% MoM; trước đó 2,9% MoM

20:30, Hoa Kỳ – Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9:

  • Dự báo -90,00 tỷ USD; trước đó -85,50 tỷ USD

22:00, Hoa Kỳ – Doanh số bán nhà mới tháng 9:

  • Dự báo 710 nghìn; trước đó 800 nghìn

22:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu EIA:

  • Tồn kho khí tự nhiên: dự báo -5B; trước đó -14B
  • Tồn kho dầu thô: dự báo -1,300M; trước đó -3,426M

23:05, Khu vực đồng Euro – Phát biểu của ông Lane (ECB)

28 tháng 11, 2025, 23:35

Tiêu điểm vĩ mô: Bước ngoặt tài chính ở Vương quốc Anh?
28 tháng 11, 2025, 16:00

🎉Hạn chót để nhận ưu đãi Black Friday 🎉
28 tháng 11, 2025, 15:10

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu GDP của Thụy Sĩ yếu hơn dự kiến ​​📌CPI của Tây Ban Nha cao hơn dự báo
28 tháng 11, 2025, 15:05

Lịch kinh tế: Tập trung vào CPI của Đức và GDP của Canada

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn