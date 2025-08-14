Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu PPI của Hoa Kỳ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp 🗽

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tăng điểm, DAX tăng 0,2%; chỉ số Phố Wall tăng nhẹ

Dữ liệu của khu vực đồng Euro yếu hơn một chút so với dự kiến

Dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ lúc 19:30 giờ VN (Chỉ số giá sản xuất và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp).

Tâm lý thị trường đang lạc quan, củng cố cho đà tăng gần đây. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) 15:00 – Quyết định lãi suất của Ngân hàng Na Uy: 4,25%, phù hợp với kỳ vọng và không thay đổi so với mức trước đó.

16:00 – GDP quý 2 của Khu vực đồng euro (ước tính): So với cùng kỳ: +1,4% YoY, dự kiến +1,4% YoY, trước đó 1,4% YoY So với quý trước: +0,1% QoQ, dự kiến +0,1% QoQ, trước đó +0,1% QoQ

16:00 - Sản xuất công nghiệp tháng 7: So với cùng kỳ: 0,2% YoY, dự kiến +1,5% YoY, trước đó 3,7% YoY So với tháng trước: - 1,3 % MoM, dự kiến -1% MoM, trước đó 1,7% MoM.

19:30 – Lạm phát PPI tháng 7 của Hoa Kỳ: So với cùng kỳ: Dự kiến +2,5% YoY, trước đó +2,3% YoY So với tháng trước: Dự kiến +0,2% MoM, trước đó 0% MoM.

19:30 – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ: Dự kiến 225.000, trước đó 226.000. Số tiếp tục xin trợ cấp: Dự kiến 1,967 triệu, trước đó 1,974 triệu.

21:30 – Thay đổi về lượng dự trữ khí đốt tự nhiên của EIA: Dự kiến +54 bcf, trước đó +7 bcf. Bài phát biểu của các thành viên NHTW: 21:00 – Thành viên Fed Musalem

00:30 sáng mai – Thành viên Fed Barkin

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.