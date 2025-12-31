Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng thuận tiện lên kế hoạch giao dịch, XTB xin thông báo lịch hoạt động vào dịp Tết Dương lịch 2026 như sau:
🔔Lịch nghỉ lễ: 01/01/2026
-
Hoạt động thị trường: Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại đây
-
Dịch vụ nạp-rút: Hoạt động bình thường, ngoại trừ các giao dịch lỗi/chờ xác minh sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
-
Hỗ trợ khách hàng & quản lý tài khoản: Tạm ngừng hoạt động theo lịch nghỉ lễ trên.
-
Tin tức, phân tích thị trường: Tạm ngừng hoạt động theo lịch nghỉ lễ trên.
Trong trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản để biết thêm chi tiết.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.