Lịch kinh tế: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp 🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá thưa thớt do thị trường vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, vẫn có hai dữ liệu đáng chú ý. Thứ nhất là báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, được công bố sớm hơn thường lệ (thay vì ngày mai) do ảnh hưởng của ngày nghỉ lễ. Thứ hai là báo cáo tồn kho dầu thô của EIA. Dù vậy, trong bối cảnh thanh khoản thấp và mức độ quan trọng không quá cao của các dữ liệu này trong điều kiện thị trường “bình thường”, biến động giá nhiều khả năng vẫn sẽ ở mức hạn chế. Lịch chi tiết trong ngày: 20:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu thị trường lao động: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 219 nghìn; trước đó 214 nghìn;

Trung bình 4 tuần số đơn xin trợ cấp: trước đó 216,75 nghìn;

Số đơn trợ cấp thất nghiệp tiếp diễn: trước đó 1.923 nghìn; 22:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA: Tồn kho sản phẩm chưng cất (Distillates): dự báo +0,500 triệu thùng; trước đó +0,202 triệu thùng;

Tồn kho dầu thô: dự báo +0,500 triệu thùng; trước đó +0,405 triệu thùng;

Tồn kho xăng: dự báo +1,100 triệu thùng; trước đó +2,862 triệu thùng;

